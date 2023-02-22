Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал расследование Дании, Швеции и Германии по взрыву на газопроводе «Северный поток» попыткой замести следы и выгородить Вашингтон. Его слова приводит РИА Новости.

Такое мнение дипломат выразил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — считает Небензя.

Он также подчеркнул, что расследование обстоятельств подрыва проводится без участия России, а все поступающие с ее стороны запросы остаются без внимания.

Ранее Небензя заявил о незаинтересованности Запада в объективном расследовании диверсии на «Северном потоке». По его словам, об этом свидетельствует первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о формировании комиссии для расследования взрыва.

Западные страны помешали проведению заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в удобное для России время. Об этом во вторник заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Начало встречи намечено на 23:00 мск.

ZUMA/TACC

"Не дали-таки старшие западники мальтийцам (председательствующим в СБ ООН в феврале - прим. ТАСС) назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не "смазать" эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

"В качестве докладчиков нами приглашены известный американский экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн", - добавил российский дипломат.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

Запланированное ранее на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах "Северный поток" перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновленной программы работы Совета Безопасности ООН, распространенной секретариатом всемирной организации в понедельник.

Источник ТАСС во всемирной организации подтвердил, что обсуждение сроков проведения встречи возобновилось.

Сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.

ООН не может подтвердить или проверить обвинения в связи с диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", ожидает результатов национальных расследований. Об этом заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

unowas.unmissions.org

"Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов, и ожидает результатов национальных расследований", - отметила она.



"Учитывая щепетильность этого вопроса и связанные с ним спекуляции, мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций", - подчеркнула замгенсека ООН.

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что проинформировало Россию о продолжающемся расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Заявление приводит Reuters.

Датский МИД также пояснил, что совместное со Швецией и Германией расследование еще не завершено, и пока неизвестно, когда оно завершится. Кроме того, ущерб окружающей среде от утечек газа назван локальным, но при этом существенным и вызывающим беспокойство.

«Акты саботажа на "Северном потоке" неприемлемы, ставят под угрозу международную безопасность и вызывают нашу глубокую озабоченность», — добавил МИД Дании.

Соединенные Штаты обеспокоены возможной диверсией на «Северном потоке», однако они никаким образом не причастны к инциденту. Такое заявление сделал советник постоянного представительства США при ООН Джон Келли, передает РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что США «глубоко обеспокоены» инцидентом, произошедшим в сентябре на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Келли подчеркнул, что целенаправленный подрыв критически важной инфраструктуры недопустимо.

При этом он указал, что Россия призвала ООН расследовать случай с подрывом «Северных потоков», чтобы отвлечь внимание западных стран от обсуждения ситуации на Украине.

«Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем», — добавил Келли.

Он обратил внимание на то, что проект резолюции России с просьбой о создании комиссии для расследования обстоятельств инцидента на «Северном потоке» упоминает США и по-своему трактует заявления высокопоставленных лиц. Келли убежден, что Россия не хочет независимого расследования и стремится свести его результаты к «заранее сделанному по своему выбору выводу».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил достоверность расследования американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Его слова передает РИА Новости.

Небензя напомнил, что Херш является лауреатом Пулитцеровской премии.

«Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО — Норвегии», — отметил он.

Факты и показания свидетелей доказывают, что летом 2022 года американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под газопроводы взрывчатку, которую норвежцы активировали 26 сентября.

«То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод», — добавил постпред.

В то же время Запад не заинтересован в объективном расследовании взрыва, заявил Небензя. По его словам, на такую позицию указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о враждебном отношении Вашингтона к «Северным потокам». Об этом сообщают «Известия».

Экономист отметил, что подтверждением этому служат заявления американских властей, озвученные после взрывов на российских газопроводах.

«Американские высокопоставленные лица выступили с заявлениями после уничтожения "Северного потока", и эти заявления показывают враждебность и неприязнь США к этому газопроводу», — указал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Сакс также обратил внимание на расследование американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего Вашингтон в причастности к диверсии на «Северных потоках». Он подчеркнул, что опубликованный журналистом материал является единственным отчетом о произошедшем.

Экономист добавил, что расследование Херша было раскритиковано Белым домом, однако, указал он, со стороны администрации президента США Джо Байдена не поступило никаких альтернативных разъяснений или дополнительной информации об инциденте.

Глеб Простаков

бизнес-аналитик

Фигура умолчания, образовавшаяся после взрывов на «Северных потоках» в конце сентября 2022 года, наконец прервалась. Еврокомиссия открыто назвала спекуляцией расследование американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего в своей публикации США и Норвегию в организации и исполнении этой диверсии. Комментарий, данный рядом сотрудников пресс-службы ЕК – видимо с тем, чтобы еще раз подчеркнуть невысокую значимость опубликованного Хершем – тем не менее демонстрирует официальную позицию главного исполнительного органа Евросоюза. Это заявление каленым железом будет впечатано в сводки, повествующие о самой масштабной инфраструктурной диверсии в современной истории.

Насколько достоверны источники лауреата Пулитцеровской премии Херша, который за свою долгую и резонансную карьеру был прав почти всегда, мы, конечно, не знаем. Куда важнее реакция европейской бюрократии и европейских СМИ, для которых история Херша должна была бы послужить поводом еще раз настойчиво потребовать результатов расследования от своих правительств. Но вместо этого – адовая волна дискредитации самого Херша, самые лестные оценки которого колеблются от «строителя теорий заговора» до «старого маразматика».

На днях Сеймур Херш заявил о том, что не исключает новых публикаций по заданной теме. В конце концов, источникам журналиста ничего не мешает привести еще больше доказательств вины США. И именно по этой причине оппонентам так важно максимально девальвировать все, что сказал или может сказать этот журналист в дальнейшем.

Вместо европейцев тщательно расследовать инцидент с «Северными потоками» потребовал Китай. Пекин открыто заявляет о том, что история с трубопроводами может повториться, если украинский конфликт затянется. Инцидент со сбитыми Соединенными Штатами аэростатами, один из которых, по утверждению Вашингтона, выполнял китайскую шпионскую миссию – по сути, второй прецедент атаки на инфраструктуру после «Северных потоков». Эти случаи имеют разную природу и стоимостное выражение, но их объединяет сам принцип безнаказанного уничтожения собственности одного государства другим. Если этот принцип утвердится, избежать масштабной инфраструктурной войны планетарного масштаба, похоже, не удастся. Будут и перебитые межконтинентальные интернет-кабели, и сбитые в космосе спутники, и многое другое.

Но вернемся к расследованию по «Северным потокам» и его значимости для мирового геополитического расклада. В конце октября 2022 года датские и шведские правоохранительные структуры заявили о завершении предварительного расследования. Единственным его обнародованным выводом стало подтверждение самого факта преднамеренной диверсии. А дальше началось самое интересное. Командующий Королевскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, ФРГ и Швеция не станут разглашать результаты расследования, пока не получат неопровержимых доказательств. Обнародование же предварительных результатов, по его словам, приведет к «неконструктивной реакции». Что именно может вызвать такую реакцию, Кристофферсен, конечно, не пояснил.

В начале февраля генпрокурор Германии Петер Франк заявил о том, что немецкие спецслужбы на текущий момент не обладают фактами, которые бы свидетельствовали о причастности России к подрыву трубопроводов. А, напомним, именно эта версия была озвучена рядом видных европейских политиков как приоритетная сразу после известиях о взрывах. Сама постановка вопроса о доказательствах причастности России говорит о том, что любые другие версии произошедшего, собственно, не очень-то и рассматриваются, так как могут вести к той самой «неконструктивной реакции». Задача следствия не выйти на самих себя неизменно актуальна.

Значимость же расследования объясняется тем, что именно оно в какой-то момент может послужить спусковым крючком разворота европейской внешней политики на 180 градусов (а не на 360, как представляется германской министерке иностранных дел Бербок). Сейчас в это верится с трудом. Но давление внутри ЕС быстро нарастает – и ситуация может измениться. Евросоюз так и не смог ничего противопоставить атаке США на собственную промышленность. Обещанный Францией и Германией «амбициозный ответ» Соединенным Штатам на их закон о снижении инфляции (предусматривает масштабные субсидии для переезжающих в США европейских компаний, работающих с чистыми технологиями) оказался пшиком.

Нарастает диссонанс между данными европейской статистики, которая говорит о росте экономики ЕС в четвертом квартале 2022 года, и реальным положением дел. По целому ряду показателей (долги крупнейших банков, объемы выданной ипотеки, потребительский спрос и т. п.) ситуация в европейской экономике хуже, чем в кризис 2008 года. А значит, статистика и игра с цифрами может оказаться банальным очковтирательством, и лишь вопрос времени, когда правда выйдет на поверхность. Маркером дестабилизации служат учащающиеся протестные акции в ЕС и Великобритании, которые все сложнее игнорировать, даже несмотря на их замалчивание ведущими СМИ.

От падения в пропасть европейскую экономику во многом удерживает временное снижение биржевых цен на газ и сохранение нефтяных котировок на текущих позициях. И скорее когда, а не если, эти котировки вновь поползут вверх, скрывать очевидное будет уже невозможно. Хотя существует убежденность, что нынешние европейские элиты сделают все, чтобы неизбежная детонация ЕС произошла как можно позже. Почему? Хорошим ответом может служить скандал вокруг переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем американского фармацевтического гиганта Pfizer Альбертом Бурлой.

Уже несколько месяцев журналисты и аудиторы добиваются от офиса главы ЕС раскрытия содержания этой переписки, которая может касаться закупки вакцин у Pfizer на сотни миллионов евро. Пока что ЕК отказывала в доступе к этой информации, хотя сама она и сам факт ее непредоставления могут свидетельствовать о компромате на ключевого человека в системе принятия решений в ЕС. Кто может с уверенностью сказать, что такого компромата нет и на руководителей правительств важнейших государств ЕС?