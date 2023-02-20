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54 минуты назад

Заседание СБ ООН по "Северным потокам" перенесли на неопределенный срок

ТАССиещё 6

Запланированное ранее на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах "Северный поток" перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновленной программы работы Совета Безопасности ООН, распространенной секретариатом всемирной организации в понедельник.

Заседание СБ ООН по взрывам на "Северных потоках" перенесено
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник ТАСС во всемирной организации подтвердил, что обсуждение сроков проведения встречи возобновилось.

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Сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.

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