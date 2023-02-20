Заседание СБ ООН по взрывам на "Северных потоках" перенесено

Запланированное ранее на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах "Северный поток" перенесено, его новая дата уточняется. Это следует из обновленной программы работы Совета Безопасности ООН, распространенной секретариатом всемирной организации в понедельник.

Сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.