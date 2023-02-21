Постпредство РФ: Запад помешал провести СБ ООН по "Северным потокам"

Западные страны помешали проведению заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в удобное для России время. Об этом во вторник заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Начало встречи намечено на 23:00 мск.

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"Не дали-таки старшие западники мальтийцам (председательствующим в СБ ООН в феврале - прим. ТАСС) назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не "смазать" эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

"В качестве докладчиков нами приглашены известный американский экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн", - добавил российский дипломат.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.