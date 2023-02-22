США обеспокоены диверсией на «Северном потоке», заявил дипломат

Соединенные Штаты обеспокоены возможной диверсией на «Северном потоке», однако они никаким образом не причастны к инциденту. Такое заявление сделал советник постоянного представительства США при ООН Джон Келли, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что США «глубоко обеспокоены» инцидентом, произошедшим в сентябре на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Келли подчеркнул, что целенаправленный подрыв критически важной инфраструктуры недопустимо.

При этом он указал, что Россия призвала ООН расследовать случай с подрывом «Северных потоков», чтобы отвлечь внимание западных стран от обсуждения ситуации на Украине.

«Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем», — добавил Келли.