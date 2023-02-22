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33 минуты назад

США обеспокоены диверсией на «Северном потоке», заявил дипломат

Елена Прошина

Соединенные Штаты обеспокоены возможной диверсией на «Северном потоке», однако они никаким образом не причастны к инциденту. Такое заявление сделал советник постоянного представительства США при ООН Джон Келли, передает РИА Новости.

США обеспокоены диверсией на «Северном потоке», заявил дипломат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что США «глубоко обеспокоены» инцидентом, произошедшим в сентябре на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Келли подчеркнул, что целенаправленный подрыв критически важной инфраструктуры недопустимо.

При этом он указал, что Россия призвала ООН расследовать случай с подрывом «Северных потоков», чтобы отвлечь внимание западных стран от обсуждения ситуации на Украине.

«Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем», — добавил Келли.

Он обратил внимание на то, что проект резолюции России с просьбой о создании комиссии для расследования обстоятельств инцидента на «Северном потоке» упоминает США и по-своему трактует заявления высокопоставленных лиц. Келли убежден, что Россия не хочет независимого расследования и стремится свести его результаты к «заранее сделанному по своему выбору выводу».

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