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43 минуты назад

«Их задела правда»: реакция на слова Лаврова о "русском вопросе" в мире

Елена Прошина

США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова

Россия не будет принимать во внимание претензии Европейского еврейского конгресса к министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом «Ленте.ру» заявили в МИД РФ.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Лавров обвинил США в желании решить русский вопрос методами Гитлера и Наполеона

Москва считает, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕСЕС и НАТОНАТО и с помощью Украины, по доверенности, ведут войну против России», — убежден дипломат.

Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.

Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере

Европейский еврейский конгресс считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.

eurojewcong.org

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант.

По его словам, это искажает представление о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться.

Кирби назвал оскорбительным сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера

Администрация США считает оскорбительным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон создал коалицию против России, направленную на окончательное решение «русского вопроса». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, передает ТАСС.

Заявления министра иностранных дел РФ о том, что западные страны «угрожают праву России на существование», Кирби назвал «смехотворными».

По его словам, Лавров, прибегнув «к сравнению с Гитлером и холокостом», представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе».

При этом представитель Белого дома добавил, что США и их союзники продолжат оказывать военную помощь Украине.

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Жоли: МИД Канады вызвал российского посла из-за высказываний Лаврова

Причиной вызова российского посла в Оттаве Олега Степанова в МИД Канады стали недавние высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на пресс-конференции по итогам встречи с британским коллегой Джеймсом Клеверли, передает ТАСС.

Wikipedia commons

«Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы лично осудить комментарии российского министра Сергея Лаврова», — сказала Жоли.

Она добавила, что МИД Канады также хочет выразить Степанову недовольство по поводу действий российских сил в ходе спецоперации на Украине.

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Посол РФ опроверг связь между его вызовом в МИД Канады со словами Лаврова

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел страны из-за трагедии в Днепропетровске. Высказывания главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова к этому делу никак не относятся, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Канада Мелани Жоли заявила, что Степанов был вызван в том числе для того, чтобы осудить слова Лаврова, который обвинил коллективный Запад в желании окончательно решить «русский вопрос» посредством санкций и ограничений, а также сравнил эту стратегию с действиями Адольфа Гитлера. Жоли негативно отреагировала на это высказывание и обозначила его как «антисемитское».

Посол рассказал, что увидел заявление Жоли уже после их встречи, и оно также вызвало у него удивление. Он подчеркнул, что его приглашение в МИД Канады касалось исключительно трагедии в Днепропетровске.

Степанов при этом заверил, что отверг все попытки Канады возложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию. По его словам, обвинения шли «по предсказуемым линиям общезападной пропаганды». Канада намеревалась обвинить Россию «во всех смертных грехах», в частности утверждая, что именно руководство России отдало приказ совершить ракетный удар по жилому объекту, пояснил посол.

Песков попросил оставить "в рамках МИД" вопрос о реакции на слова Лаврова о Гитлере и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на пресс-конференции реакцию Еврейского конгресса, вызванную словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о США и Гитлере.

Лавров ранее заявил, что, «как Гитлер мобилизовал и захватил <...> большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза», так сейчас США организовали коалицию из европейцев, входящих в НАТО и ЕС и через Украину «по доверенности ведут войну» против России «с той же задачей — окончательного решения «русского вопроса». Еврейский конгресс потребовал извинений от министра.

Журналист спросил Пескова, есть ли за что извиняться.

«Здесь идет обмен по линии МИД. Давайте его в этих рамках и оставим», — сказал представитель Кремля.

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