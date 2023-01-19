Посол РФ объяснил вызов в МИД Канады

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Ранее глава МИД Канада Мелани Жоли заявила, что Степанов был вызван в том числе для того, чтобы осудить слова Лаврова, который обвинил коллективный Запад в желании окончательно решить «русский вопрос» посредством санкций и ограничений, а также сравнил эту стратегию с действиями Адольфа Гитлера. Жоли негативно отреагировала на это высказывание и обозначила его как «антисемитское».

Посол рассказал, что увидел заявление Жоли уже после их встречи, и оно также вызвало у него удивление. Он подчеркнул, что его приглашение в МИД Канады касалось исключительно трагедии в Днепропетровске.