Посол РФ объяснил вызов в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел страны из-за трагедии в Днепропетровске. Высказывания главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова к этому делу никак не относятся, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Канада Мелани Жоли заявила, что Степанов был вызван в том числе для того, чтобы осудить слова Лаврова, который обвинил коллективный Запад в желании окончательно решить «русский вопрос» посредством санкций и ограничений, а также сравнил эту стратегию с действиями Адольфа Гитлера. Жоли негативно отреагировала на это высказывание и обозначила его как «антисемитское».
Посол рассказал, что увидел заявление Жоли уже после их встречи, и оно также вызвало у него удивление. Он подчеркнул, что его приглашение в МИД Канады касалось исключительно трагедии в Днепропетровске.
Степанов при этом заверил, что отверг все попытки Канады возложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию. По его словам, обвинения шли «по предсказуемым линиям общезападной пропаганды». Канада намеревалась обвинить Россию «во всех смертных грехах», в частности утверждая, что именно руководство России отдало приказ совершить ракетный удар по жилому объекту, пояснил посол.