Россия не будет принимать во внимание претензии Европейского еврейского конгресса к министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом «Ленте.ру» заявили в МИД РФ.
«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.