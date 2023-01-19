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1 час назад

МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова

Lenta.ruиещё 1

Россия не будет принимать во внимание претензии Европейского еврейского конгресса к министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом «Ленте.ру» заявили в МИД РФ.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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