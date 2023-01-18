Лавров обвинил США в желании решить русский вопрос методами Гитлера

Москва считает, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.
«Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕСЕС и НАТОНАТО и с помощью Украины, по доверенности, ведут войну против России», — убежден дипломат.
Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.