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37 минут назад

Лавров обвинил США в желании решить русский вопрос методами Гитлера и Наполеона

Lenta.ru

Москва считает, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

Лавров обвинил США в желании решить русский вопрос методами Гитлера
Фото: ТАССТАСС

«Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕСЕС и НАТОНАТО и с помощью Украины, по доверенности, ведут войну против России», — убежден дипломат.

Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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