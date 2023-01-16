Ситуация, сложившаяся вокруг русского кладбища, где похоронены известные военные и культурные деятели, является неприемлемой, но о сносе могил сейчас речи не идет. Так состояние дел вокруг арендуемого у местных властей города Сен-Женевьев-де-Буа участка описали представители пресс-службы посольства России во Франции, сообщает РИА Новости.

«Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — заявили в пресс-службе.

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Также сообщается, что на данный момент местные власти отложили вопрос оплаты аренды за участок, на котором находится 23 захоронения русских эмигрантов.

Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа не приняла от Москвы деньги на возобновление аренды участков на одноименном кладбище, где расположены захоронения знаменитых выходцев из России, рассказал глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николай Лопухин. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что в 2005 году Москва подписала с мэрией французского города соглашение об оплате аренды мест, где похоронены люди, у которых не осталось родственников.

«В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков», - пояснил Лопухин.

Глава организации уточнил, что ему удастся собрать нужную сумму для возобновления на 10 лет аренды 22 участков. На более длительный срок собрать деньги будет практически нереально.

Лопухин заметил, что у него вызывает обеспокоенность крайне ветхое состояние кладбища. По его словам, 45% захоронений нуждаются в восстановлении.

Напомним, что некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем на французской земле. Первые захоронения соотечественников были осуществлены в 20-х годах XX века.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале решение властей Франции прекратить сотрудничать с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа.

«Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, французские власти не рискуют трогать массовые захоронения солдат Красной армии на территории страны и решили «отыграться на могилах».

«Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», — заявила Захарова, напоминая, что Россия в то же время поддерживает в достойном состоянии могилы солдат Наполеона и бойцов полка «Нормандия-Неман» в России.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал телеканалу «Звезда» отказ французской стороны принимать от России платеж за содержание русской части кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа. По его словам, несмотря на политический контекст инцидента, проблема не настолько критична.

«Мы предполагаем, что это проблема имеет политическую подоплеку, но не настолько прямую, как это было преподнесено. Во-первых, никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Во-вторых, это не французские власти отказались принимать платеж, а мэрия, муниципалитет. При этом в письме посольству указано, что отказ "временный"», - заявил Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что в отношении данного кладбища действует особый порядок - обслуживание большинства захоронений оплачивают родственники, Кремль направляет платежи на содержание захоронений тех россиян, чьих родственников установить не удалось. При этом для властей города это кладбище является важным местом, которое посещает множество людей, поэтому речи о его сносе идти не может, считает Примаков.

«На этом кладбище есть храм, и там сейчас собирают средства, чтобы оплатить содержание в обход посольства. Я бы сейчас не впадал в ажитацию - конечно, налицо боязнь нарушать санкционный режим, принимать деньги от России. Но и кричать "Все пропало!" не стоит», - отметил Примаков.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа оказалось в трудной ситуации – принимая деньги от России, оно было бы вынуждено нарушать французский закон о санкциях против России. На это указывает российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя публикацию еженедельной французской газеты Monde.

Ранее газета Monde сообщила, что французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы плату за места на кладбище, где похоронены знаменитые выходцы из России. Как сообщил изданию глава комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николай Лопухин, сейчас ищутся новые источники финансирования. Впрочем, если источники не будут найдены, как уточняет издание, кладбище может быть ликвидировано.

Стоит напомнить, что кладбище Сент-Женевьев-де-Буа находится в 24 километрах от Парижа. Оно было создано в конце XIX века, а первое русское захоронение появилось в 1927 году. Здесь похоронены писатель Иван Бунин, режиссер Андрей Тарковский, артист балета Рудольф Нуреев, поэт Александр Галич - эмигранты разных волн. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа покоятся останки около 15 тысяч русских.

В свою очередь собеседник «Свободной прессы» очень надеется, что новые источники финансирования все-таки будут найдены:

«Даже невозможно представить, что могилы таких великих людей, как Бунин, Тарковский, Зинаида Гиппиус и другие будут уничтожены! Хотя, в условиях гибридной войны, которая сейчас развернулась между Западом и Россией, от этого, так называемого “цивилизованного мира” можно ожидать чего угодно».

При этом генеральный директор Института политических исследований обращает внимание, что если Франция все же пойдет на уничтожение русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, Москва, к сожалению, ничего предпринять не сможет.