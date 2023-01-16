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24 минуты назад

Кладбище русских эмигрантов во Франции оказалось под угрозой

Lenta.ruиещё 5

Ситуация, сложившаяся вокруг русского кладбища, где похоронены известные военные и культурные деятели, является неприемлемой, но о сносе могил сейчас речи не идет. Так состояние дел вокруг арендуемого у местных властей города Сен-Женевьев-де-Буа участка описали представители пресс-службы посольства России во Франции, сообщает РИА Новости.

Кладбище русских эмигрантов во Франции оказалось под угрозой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что на данный момент местные власти отложили вопрос оплаты аренды за участок, на котором находится 23 захоронения русских эмигрантов.

Ранее власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России деньги, направленные на возобновление аренды мест захоронений на одноименном кладбище. Известно, что на нем похоронены военные деятели и знаменитости, среди которых писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

В мире,Рудольф Нуреев,Зинаида Гиппиус,Иван Бунин,
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