Кладбище русских эмигрантов во Франции оказалось под угрозой

Ситуация, сложившаяся вокруг русского кладбища, где похоронены известные военные и культурные деятели, является неприемлемой, но о сносе могил сейчас речи не идет. Так состояние дел вокруг арендуемого у местных властей города Сен-Женевьев-де-Буа участка описали представители пресс-службы посольства России во Франции, сообщает РИА Новости.

«Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что на данный момент местные власти отложили вопрос оплаты аренды за участок, на котором находится 23 захоронения русских эмигрантов.