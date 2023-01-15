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28 минут назад

Во Франции отказались от денег России на аренду мест на кладбище

Илья Родин

Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа не приняла от Москвы деньги на возобновление аренды участков на одноименном кладбище, где расположены захоронения знаменитых выходцев из России, рассказал глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николай Лопухин. Об этом пишет Le Monde.

Во Франции отказались от денег РФ на аренду мест на кладбище
Фото: ВикипедияВикипедия

Отмечается, что в 2005 году Москва подписала с мэрией французского города соглашение об оплате аренды мест, где похоронены люди, у которых не осталось родственников.

«В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков», - пояснил Лопухин.

Глава организации уточнил, что ему удастся собрать нужную сумму для возобновления на 10 лет аренды 22 участков. На более длительный срок собрать деньги будет практически нереально.

Лопухин заметил, что у него вызывает обеспокоенность крайне ветхое состояние кладбища. По его словам, 45% захоронений нуждаются в восстановлении.

Напомним, что некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем на французской земле. Первые захоронения соотечественников были осуществлены в 20-х годах XX века.

На кладбище покоятся писатель Иван Бунин (1870-1953), художник Константин Коровин (1861-1939), режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев, поэт Александр Галич.

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