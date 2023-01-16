Захарова назвала позором ситуацию с русским кладбищем во Франции

«Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», — заявила Захарова, напоминая, что Россия в то же время поддерживает в достойном состоянии могилы солдат Наполеона и бойцов полка «Нормандия-Неман» в России.