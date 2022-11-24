Саммит ОДКБ: главные заявления по итогам встречи в Ереване

Существование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ставит под сомнение непринятие декларации о помощи Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Так, на вопрос, скажется ли как-то на существовании организации то, что не был подписан проект декларации о мерах по оказанию помощи Армении, Песков заверил, что не скажется.

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«Нет, никоим образом, существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ», - сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. По его словам, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Он также обратил внимание на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее назвал работу организации по ситуации между Баку и Ереваном «фиаско». Песков отметил, что Армения имеет право на свою точку зрения, однако востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна.

Напомним, на саммите ОДКБ обсуждались вопросы урегулирования Карабахского конфликта, перспективы продления мандата миротворцев на границе Армении и Азербайджана и другие вопросы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшие в среду переговоры внутри Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) честными, позитивными и открытыми.

"Вчера состоялось заседание Совета ОДКБ, по итогам которого нам, к сожалению, не удалось прийти к общему мнению по двум важным документам. Но также хочу сказать, что состоялось очень открытое, честное и позитивное обсуждение и эти два документа были отправлены на доработку. Несмотря на то, что Армения не подписала декларацию ОДКБ и решение о действиях ОДКБ во время эскалации 13 сентября (на границе с Азербайджаном - прим. ТАСС), дискуссию считаю позитивной. Также переговоры с РФ в двустороннем формате считаю позитивными. Я надеюсь, что мы выполним зафиксированные договоренности как можно скорее", - отметил он в четверг на заседании правительства.

Президент России Владимир Путин признал, что в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, однако она помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов.

"Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы", - сказал Путин на саммите ОДКБ в среду. Он обратил внимание на то, что эти проблемы уже затрагивались участниками встречи. "Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом и поподробнее", - отметил президент РФ.

"Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДБК приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран", - подчеркнул российский лидер.

Путин также считает, что динамика совместной работы стран - членов ОДКБ возросла в 2022 году.

"Участники ОДКБ взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии МИДов и министерств обороны, советов безопасности, парламентов. Регулярно проводятся консультации, в ходе которых вырабатывается согласованная позиция по политическим и стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной и международной повестки", - сказал глава российского государства.

Путин отметил, что также продолжается совершенствование коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, коллективных авиационных и миротворческих сил. По его словам, мероприятия по поддержанию их в боевой готовности проводятся на постоянной основе, то же самое относится к улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров.

"Эффективность этих мероприятий подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сказал Путин, подчеркнув, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо.

Российский лидер пожелал Токаеву успехов в реализации намеченных преобразований в Казахстане. "Пользуясь случаем, еще раз поздравляю его (Токаева - прим. ТАСС) с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении масштабных планов и преобразований в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал он.

Переоснащение миротворческих сил

Кроме того, Путин заявил, что РФ поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.

"Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает решения об улучшении системы связи ОДКБ, создании совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционировании в ОДКБ единой системы технического прикрытия железных дорог.

Российский лидер также упомянул о расширении военно-технического сотрудничества между государствами - членами ОДКБ. В деятельности на этом направлении участвует межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ. Президент РФ добавил, что по линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от ЧС природного и техногенного характера.

"Конечно, всех нас по-настоящему сплачивает работа по сохранению памяти об общей истории наших государств, о том, что наши народы вместе победили в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России на Украине. Его слова приводит «БелТА».

По словам Лукашенко, в последнее время в СМИ все чаще звучит тезис о том, что судьба ОДКБ зависит от исхода СВО.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — отметил он на саммите ОДКБ в Ереване.

В связи с этим он призвал все страны организации не только защищать друг друга, но и прийти к «единству». Лукашенко подчеркнул, что ОДКБ «не собирается уходить с военно-политической арены», она «будет существовать, и никто нигде не рухнет».

Стратегический курс Казахстана на укрепление сотрудничества с партнерами по региону Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменным. Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

"Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - приводит его слова пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев отметил, что встреча лидеров ОДКБ проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.

"Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", - пояснил он.

В данном контексте президент Казахстана поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

"Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - подчеркнул Токаев.

Киргизия предлагает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активизировать работу по укреплению внутренних границ стран - участниц организации. Об этом заявил в среду в Ереване во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Садыр Жапаров обратил внимание глав государств - членов ОДКБ на необходимость консолидировать усилия в обеспечении безопасности на внутренних границах с учетом афганского фактора", - говорится в сообщении.

По оценке президента республики, в настоящее время терроризм представляет "серьезную угрозу безопасности" для государств ОДКБ.

"В период сложных и тотальных перемен в мировой системе безопасности, когда применяется широкий спектр политических, экономических, информационных, военных методов и средств, необходимо последовательно активизировать сотрудничество для обеспечения своевременного реагирования на меняющуюся ситуацию", - цитирует лидера страны пресс-служба.

Жапаров отметил, что совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ должна быть нацелена на антитеррористическую тематику. Он заверил, что республика заинтересована "в укреплении потенциала ОДКБ, как многофункциональной региональной структуры по поддержанию безопасности и стабильности в регионе". При этом проинформировав, что Бишкек и далее готов содействовать совершенствованию "совместной оперативной и боевой подготовки для укрепления системы коллективной безопасности, а также своевременному и эффективному ответному воздействию на попытки негативного влияния извне".

"Глава государства подчеркнул, что в этом году военно-политическому союзу исполнилось 30 лет. На повестку дня в зависимости от ситуации выходят насущные вопросы, которые нужно решать сообща. В этой связи он выразил надежду на то, что будут сделаны правильные выводы и удастся не только сохранить, но и приумножить совместные усилия для повышения эффективности деятельности организации", - подчеркивается в сообщении.

Жапаров также подтвердил заинтересованность киргизской стороны в укреплении потенциала организации, "как действенного механизма региональной безопасности" и готовность к "дальнейшим совместным действиям по совершенствованию системы коллективной безопасности".

Очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2023 года в Минске, которой перейдет председательство в организации. Об этом сообщается в четверг на ее сайте.

"Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале 2023 года в городе Минске", - говорится в сообщении.