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1 час назад

Лукашенко сообщил, от чего зависит судьба ОДКБ

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России на Украине. Его слова приводит «БелТА».

Лукашенко сообщил, от чего зависит судьба ОДКБ
Фото: 

По словам Лукашенко, в последнее время в СМИ все чаще звучит тезис о том, что судьба ОДКБ зависит от исхода СВО.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — отметил он на саммите ОДКБ в Ереване.

В связи с этим он призвал все страны организации не только защищать друг друга, но и прийти к «единству». Лукашенко подчеркнул, что ОДКБ «не собирается уходить с военно-политической арены», она «будет существовать, и никто нигде не рухнет».

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