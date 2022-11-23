Лукашенко сообщил, от чего зависит судьба ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России на Украине. Его слова приводит «БелТА».
По словам Лукашенко, в последнее время в СМИ все чаще звучит тезис о том, что судьба ОДКБ зависит от исхода СВО.
«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — отметил он на саммите ОДКБ в Ереване.
В связи с этим он призвал все страны организации не только защищать друг друга, но и прийти к «единству». Лукашенко подчеркнул, что ОДКБ «не собирается уходить с военно-политической арены», она «будет существовать, и никто нигде не рухнет».