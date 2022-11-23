Лукашенко сообщил, от чего зависит судьба ОДКБ

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — отметил он на саммите ОДКБ в Ереване.