Путин: в работе ОДКБ есть проблемы, но она помогает защищать интересы стран-участниц

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, однако она помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов.

"Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы", - сказал Путин на саммите ОДКБ в среду. Он обратил внимание на то, что эти проблемы уже затрагивались участниками встречи. "Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом и поподробнее", - отметил президент РФ.

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"Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДБК приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран", - подчеркнул российский лидер.

Путин также считает, что динамика совместной работы стран - членов ОДКБ возросла в 2022 году.

"Участники ОДКБ взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии МИДов и министерств обороны, советов безопасности, парламентов. Регулярно проводятся консультации, в ходе которых вырабатывается согласованная позиция по политическим и стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной и международной повестки", - сказал глава российского государства.

Путин отметил, что также продолжается совершенствование коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, коллективных авиационных и миротворческих сил. По его словам, мероприятия по поддержанию их в боевой готовности проводятся на постоянной основе, то же самое относится к улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров. "Эффективность этих мероприятий подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - сказал Путин, подчеркнув, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо.

Российский лидер пожелал Токаеву успехов в реализации намеченных преобразований в Казахстане. "Пользуясь случаем, еще раз поздравляю его (Токаева - прим. ТАСС) с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении масштабных планов и преобразований в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал он.

Переоснащение миротворческих сил

Кроме того, Путин заявил, что РФ поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.

"Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает решения об улучшении системы связи ОДКБ, создании совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционировании в ОДКБ единой системы технического прикрытия железных дорог.