Песков оценил угрозу существованию ОДКБ из-за разногласий в блоке

Существование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ставит под сомнение непринятие декларации о помощи Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, на вопрос, скажется ли как-то на существовании организации то, что не был подписан проект декларации о мерах по оказанию помощи Армении, Песков заверил, что не скажется.

«Нет, никоим образом, существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ», - сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. По его словам, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Он также обратил внимание на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее назвал работу организации по ситуации между Баку и Ереваном «фиаско». Песков отметил, что Армения имеет право на свою точку зрения, однако востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна.