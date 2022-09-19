Ястржембский ответил на слова Клинтона о его беседе с Ельциным по НАТО

Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский рассказал, что не помнит, чтобы при нем состоялся разговор Ельцина с экс-лидером США Биллом Клинтоном о продвижении НАТО на восток. Об этом пишет РИА Новости.

Ястржембский заявил, что принимал участие в трех встречах 1997-1998 годов между двумя президентами.

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«Я не помню, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. При мне на трех последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — отреагировал он.

По словам бывшего пресс-секретаря Ельцина, были встречи и без его участия. Там, возможно, речь об этом заходила, добавил он.

«Я не могу достоверно ответить на этот вопрос», — заключил Ястржембский.

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о своем разговоре с экс-президентом Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Клинтон отметил, что спрашивал у Ельцина, допускает ли бывший президент РФ возможность того, что Штаты нанесут удар по России.

«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», — рассказал Клинтон.

Экс-президент США добавил, что Штаты и НАТО не собирались угрожать РФ, а также предлагал в свое время российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы возможного членства в организации.

Бывший глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко рассказал РИА «Новости», что разговоры о продвижении НАТО на восток велись постоянно, но РФ всегда заявляла о недопустимости этого варианта.

Экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон в интервью телеканалу CNN рассказал о своей беседе с экс-лидером Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Клинтон признался, что спрашивал у Ельцина, допускает ли экс-президент возможность того, что Штаты нанесут удар по России. По словам бывшего главы США, первый российский лидер ответил отрицательно.

«Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо», — указал собеседник агентства.

Бывший президент России Борис Ельцин всегда негативно относился к НАТО, хоть и имел хорошие отношения с американским коллегой Биллом Клинтоном, рассказал руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на воспоминания Клинтона о разговорах с Ельциным про НАТО.

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN поделился своими воспоминания о разговорах с российским коллегой Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток.

«Руководители Советского Союза и России всегда были противниками того, чтобы дать возможность НАТО действовать на востоке. Все заявления, которые сегодня американцы делают в противовес, — это они хотят запудрить нам мозги до такой степени, чтобы мы поверили, что наши якобы очень хотели, чтобы НАТО на востоке осуществляло свои задачи. Глупости все это», — заявил Филатов.

Отношения России и НАТО

В своем интервью Клинтон сообщил, что спросил у Ельцина, полагает ли тот, что США нанесут удар по России в результате расширения Североатлантического альянса на восток. Реакцией российского лидера якобы стал отрицательный ответ.

Ранее Клинтон признавался, что предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе». С такой инициативой экс-президент США обращался и к Борису Ельцину, и к Владимиру Путину.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — подчеркивал он.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о реакции США на запрос в 2000 году присоединиться к НАТО. Он отметил, что во время последнего визита в Россию 42-го президента США Билла Клинтона он спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО.

«Реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», — сказал российский лидер.

В июне американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.

Однако в 1997 году его преемник Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в альянс. По словам историка, Клинтон обманывал Ельцина. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах"», — пояснил собеседник издания.

Американский историк Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action заявил, что расширение НАТО на восток начал бывший президент США Билл Клинтон, обманув при этом экс-главу России Бориса Ельцина.

Приглашение стран в НАТО началось вопреки договорённости, которая была между бывшим американским лидером Джорджем Бушем — старшим и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. В соответствии с нею, Штаты отказывались от расширения Североатлантического альянса на восток в обмен на вступление в НАТО объединённой Германии.

«Джордж Буш — старший выполнял своё обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. В 1997 году Клинтон нарушил своё обещание и пригласил «вишеградскую группу» в НАТО. Его преемник Джордж Буш — младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», — цитирует Хомского РИА Новости.

Историк поделился мнением, что Клинтон обманывал Ельцина, объясняя приглашения государств к участию в союзе предвыборной агитацией и стремлением победить на выборах президента США.

новость от 23 декабря 2021 года

Россию "надули, просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы", - указал глава государства.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России началось несколько лет назад. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

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«Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — сказал он.

По его словам, первостепенная задача сейчас — гарантировать, чтобы у альянса была общая система ответов на угрозы безопасности всему альянсу.

Ранее Бауэр заявил, что военный конфликт на Украине ставит под угрозу мировой порядок, основанный на правилах.