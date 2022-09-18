В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
40 минут назад

Клинтон рассказал о разговорах с Ельциным о расширении НАТО

Газета.Ru

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о своем разговоре с экс-президентом Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Клинтон рассказал о разговорах с Ельциным о расширении НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Клинтон отметил, что спрашивал у Ельцина, допускает ли бывший президент РФ возможность того, что Штаты нанесут удар по России.

«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», — рассказал Клинтон.

Госдеп допустил наращивание присутствия США и НАТО в Арктике

Экс-президент США добавил, что Штаты и НАТО не собирались угрожать РФ, а также предлагал в свое время российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы возможного членства в организации.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал королевских военно-морских сил Нидерландов Роб Бауэр на пресс-конференции в Эстонии признал планы альянса расширить свои границы к пределам России несколько лет назад.

Политика,Билл Клинтон,Борис Ельцин,НАТО,Госдеп США,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители