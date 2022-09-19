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3 часа назад

Глава протокола Ельцина: Клинтона предупреждали о недопустимости экспансии НАТО на восток

Газета.Ru

Бывший глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко рассказал РИА "Новости", что разговоры о продвижении НАТО на восток велись постоянно, но РФ всегда заявляла о недопустимости этого варианта. Экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон в интервью телеканалу CNN рассказал о своей беседе с экс-лидером Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Клинтон признался, что спрашивал у Ельцина, допускает ли экс-президент возможность того, что Штаты нанесут удар по России. По словам бывшего главы США, первый российский лидер ответил отрицательно. "Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо", - указал собеседник агентства. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, что будет защищать свою территорию. Он отметил, что Североатлантический альянс значительно усиливает присутствие альянса в восточной его части.

Глава протокола Ельцина: Клинтона предупреждали о недопустимости экспансии НАТО на восток
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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