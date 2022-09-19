Соратник Ельцина описал его отношение к НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN поделился своими воспоминания о разговорах с российским коллегой Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток.

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«Руководители Советского Союза и России всегда были противниками того, чтобы дать возможность НАТО действовать на востоке. Все заявления, которые сегодня американцы делают в противовес, — это они хотят запудрить нам мозги до такой степени, чтобы мы поверили, что наши якобы очень хотели, чтобы НАТО на востоке осуществляло свои задачи. Глупости все это», — заявил Филатов.

Отношения России и НАТО

В своем интервью Клинтон сообщил, что спросил у Ельцина, полагает ли тот, что США нанесут удар по России в результате расширения Североатлантического альянса на восток. Реакцией российского лидера якобы стал отрицательный ответ.

Ранее Клинтон признавался, что предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе». С такой инициативой экс-президент США обращался и к Борису Ельцину, и к Владимиру Путину. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — подчеркивал он.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о реакции США на запрос в 2000 году присоединиться к НАТО. Он отметил, что во время последнего визита в Россию 42-го президента США Билла Клинтона он спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. «Реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», — сказал российский лидер.

В июне американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.