Путин встретился с лидерами избранных партий. Главное

В субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму. На встрече были затронуты важнейшие вопросы для страны вопросы: демография, пандемия, бедность, зарплаты, повышение качества жизни людей.
Путин дал оценку выборам в Госдуму
Глава государства заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законодательством.
«Граждане сделали свой ответственный выбор», — сказал Путин.
Он поздравил «Единую Россию» с победой на выборах и отметил, что в Думе появилась пятая партия – «Новые люди». Президент отметил, что это говорит о «демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стран».
«Реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – добавил Путин.
Спикером Госдумы в новом созыве станет Володин
Госдуму нового созыва возглавит Вячеслав Володин - его кандидатуру предложил президент РФ. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поддерживает данную кандидатуру. Разделил эту позицию и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Володин, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и пообещал, что оправдает оказанное доверие, пишут «Вести».
Основные задачи новой Госдумы
Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва: сведение бедности в России до минимума, улучшение жизни граждан, забота о детях и семьях с низким доходом. Также президент заявил о необходимости повысить доступность современного образования и здравоохранения.
Президент призвал партийных лидеров выполнять предвыборные обещания, после чего предоставил им слово.
О пенсионном возрасте
На встрече с президентом была затронута тем пенсионного возраста. Лидеры партий КПРФ и «Справедливой России — Геннадий Зюганов и Сергей Миронов предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.
О возрождении «ссылок в Сибирь»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отметился более необычной инициативой — он призвал возродить в России ссылки в Сибирь и на Дальний Восток.
Это предложение президент отверг, заметив, что Жириновский критикует времена сталинизма, но при этом предлагает ссылки.
«Это не наш метод», — сказал Путин.
Путин пообещал остановить вымирание россиян
Лидер коммунистов также поднял демографическую проблему.
«Мы потеряли с 1991 года только русских почти 50 миллионов. Это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями», — сказал Зюганов.
По его словам, преимущественно русские области страны теряют население быстрее прочих в несколько раз. В КПРФ подготовили программу, с помощью которой эти демографические процессы можно будет исправить.
Путин ответил, что программа улучшения демографии в стране обязательно будет разработана.
О зарплатах учителей
Глава думской партии-новичка «Новые люди» Алексей Нечаев предложил выплачивать российским учителям единый федеральный оклад. По его словам, сейчас преподаватели часто жалуются на низкие доходы и высокую загруженность. Ранее в партии говорили, что оклад должен составить 75 тысяч рублей.
Путин поддержал идеи Нечаева, подчеркнув, что вопрос дохода учителей должен решаться системно.
О работе правительства в условиях пандемии коронавируса
Владимир Путин поблагодарил правительство РФ за взвешенную политику и масштабную помощь россиянам в пандемию.
«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами"», — заявил Путин.
Президентский совет для СМИ
Президент РФ обратился к СМИ с просьбой меньше «ковыряться в грязном белье элит», передает РИА Новости.
Он посоветовал журналистам больше информировать о «реальной жизни страны», о людях, которые создают ее будущее и добиваются выдающихся результатов.
Неожиданное предложение Путина
Неожиданным стало еще одно предложение президента — провести в стране второй Чемпионат мира по футболу.
«Давайте подумаем о возможности проведения еще одного Чемпионата мира по футболу», — сказал глава государства, отметив, что в 2018 году Россия провела ЧМ «на самом высоком уровне».