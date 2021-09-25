Путин встретился с лидерами избранных партий. Главное

В субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму. На встрече были затронуты важнейшие вопросы для страны вопросы: демография, пандемия, бедность, зарплаты, повышение качества жизни людей.

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Путин дал оценку выборам в Госдуму

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Глава государства заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законодательством.

«Граждане сделали свой ответственный выбор», — сказал Путин.

Он поздравил «Единую Россию» с победой на выборах и отметил, что в Думе появилась пятая партия – «Новые люди». Президент отметил, что это говорит о «демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стран».

«Реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – добавил Путин.

Спикером Госдумы в новом созыве станет Володин

Госдуму нового созыва возглавит Вячеслав Володин - его кандидатуру предложил президент РФ. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поддерживает данную кандидатуру. Разделил эту позицию и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Володин, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и пообещал, что оправдает оказанное доверие, пишут «Вести».

Основные задачи новой Госдумы

Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва: сведение бедности в России до минимума, улучшение жизни граждан, забота о детях и семьях с низким доходом. Также президент заявил о необходимости повысить доступность современного образования и здравоохранения.

Президент призвал партийных лидеров выполнять предвыборные обещания, после чего предоставил им слово.

О пенсионном возрасте

«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.

О возрождении «ссылок в Сибирь»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отметился более необычной инициативой — он призвал возродить в России ссылки в Сибирь и на Дальний Восток.

Это предложение президент отверг, заметив, что Жириновский критикует времена сталинизма, но при этом предлагает ссылки.

«Это не наш метод», — сказал Путин.

Путин пообещал остановить вымирание россиян

Лидер коммунистов также поднял демографическую проблему.

«Мы потеряли с 1991 года только русских почти 50 миллионов. Это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями», — сказал Зюганов.

По его словам, преимущественно русские области страны теряют население быстрее прочих в несколько раз. В КПРФ подготовили программу, с помощью которой эти демографические процессы можно будет исправить.

Путин ответил, что программа улучшения демографии в стране обязательно будет разработана.

О зарплатах учителей

Глава думской партии-новичка «Новые люди» Алексей Нечаев предложил выплачивать российским учителям единый федеральный оклад. По его словам, сейчас преподаватели часто жалуются на низкие доходы и высокую загруженность. Ранее в партии говорили, что оклад должен составить 75 тысяч рублей.

Путин поддержал идеи Нечаева, подчеркнув, что вопрос дохода учителей должен решаться системно.

О работе правительства в условиях пандемии коронавируса

Владимир Путин поблагодарил правительство РФ за взвешенную политику и масштабную помощь россиянам в пандемию.

«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами"», — заявил Путин.

Президентский совет для СМИ

Президент РФ обратился к СМИ с просьбой меньше «ковыряться в грязном белье элит», передает РИА Новости.

Он посоветовал журналистам больше информировать о «реальной жизни страны», о людях, которые создают ее будущее и добиваются выдающихся результатов.

Неожиданное предложение Путина

Неожиданным стало еще одно предложение президента — провести в стране второй Чемпионат мира по футболу.