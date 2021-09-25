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Путин похвалил правительство за масштабную помощь россиянам в пандемию

Елена Прошина
33 минуты назад

Взвешенная политика российских властей помогла гражданам легче переносить период пандемии коронавируса. Об этом на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, рассказал президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин похвалил правительство за масштабную помощь россиянам в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами"», - заявил Путин.

По его словам, власти также оказали поддержку стратегическим отраслям экономики. Государственная помощь малому и среднему бизнесу, а также трудовым коллективам создали условия для ускоренного восстановление экономики, пострадавшей от последствий пандемии COVID-19.

Путин отметил, что эта задача был решена благодаря слаженной работе правительства, Госдумы и Совета Федерации.

«Результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», - считает Путин.

Встреча Путина с руководством политических партий, попавших в Госдуму по итогам выборов 19-го сентября состоялось в режиме видеоконференции. В ней приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель «Справедливой России за правду» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также представители руководства этих партий.

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