Жириновский призвал вернуть практику ссылок для строительства городов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возродить в России сибирские ссылки. По его мнению, первыми в ссылку должны отправиться иноагенты и те, кто «бунтовал на Пушкинской площади».

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С инициативой возродить наказание царских и сталинских времен Жириновский обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции главы государства и лидеров политических партий. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24». Жириновский напомнил об идее министра обороны Сергея Шойгу построить в Сибири и на Дальнем Востоке несколько новых городов.

«Мы эту идею поддерживаем, одна проблема – откуда взять людей для этих новых городов? Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка», - заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, заключенные российских тюрем сидят без дела, хотя могли бы приноси пользу: «Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных».

Жириновский привел пример: осужденные футболисты Мамаев и Кокорин в ссылке могли бы принести пользу и «футбол можно было бы поднять в Сибири».

Президент ответил главе ЛДПР, заметив, что «обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки - это не наш метод».

«Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это не будет работать, как минимум. Это жестко чрезмерно», - заявил Путин.

Жириновский возразил, что «надо попробовать» и предложил отправить в магаданскую ссылку «тех, кто на Пушкинской площади бунтовал».

«Они и работать не будут как следует, вот в чем дело», - ответил Путин.