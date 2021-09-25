Путин назвал главную задачу новой Госдумы

Президент России Владимир Путин провел встречу видеоформате с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму 8 созыва и поставил перед ними главную задачу. Трансляцию вел RT.
Глава государства отметил, что прежде всего нужно вытащить значительное число россиян из бедности и свести до минимума уровень бедности в стране.
«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами», - сказал Путин.
Также для этого необходимо повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменение в структуре экономике в пользу передовых высокотехнологичных отраслей и повысить темпы роста экономики.
Президент обратил внимание на то, что российская экономика восстановилась после спада из-за ситуации с коронавирусом, однако пока не все жители страны могут почувствовать положительную динамику.
«Неважно, кто в какой партии, все, что обещали - надо выполнять», - заключил глава государства.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, в Госдуме нового созыва «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, а замкнула тройку лидеров «Справедливая Россия — За правду» с 27 местами.