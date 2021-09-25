В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин назвал главную задачу новой Госдумы

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Президент России Владимир Путин провел встречу видеоформате с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму 8 созыва и поставил перед ними главную задачу. Трансляцию вел RT.

Глава государства отметил, что прежде всего нужно вытащить значительное число россиян из бедности и свести до минимума уровень бедности в стране.

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами», - сказал Путин.

Также для этого необходимо повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменение в структуре экономике в пользу передовых высокотехнологичных отраслей и повысить темпы роста экономики.

Президент обратил внимание на то, что российская экономика восстановилась после спада из-за ситуации с коронавирусом, однако пока не все жители страны могут почувствовать положительную динамику.

«Неважно, кто в какой партии, все, что обещали - надо выполнять», - заключил глава государства.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, в Госдуме нового созыва «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, а замкнула тройку лидеров «Справедливая Россия — За правду» с 27 местами.

ЦИК объявил результаты выборов в Госдуму

Политика,Видео,Владимир Путин,КПРФ,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,
22
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители