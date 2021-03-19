Пока вы спали: Кадыров поспорил с Песковым

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости решения спора бойцов чеченского полка с журналистами «Новой газеты» в суде.

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты», — заявил Кадыров, назвав журналистов издания «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб».

Средняя стоимость продуктовой корзины, в которую попали продукты, способствующие выработке гормонов счастья и удовольствия, составляет 2740 рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса «Сбермаркет» пишет газета «Известия».

В список попали продукты с высоким содержанием аминокислот триптофана и тирозина, а также витамина D и магния: бананы, финики, орехи, авокадо, морская рыба и молочные продукты. При этом дороже всего в корзине стоит морская рыба — кусок весом 300–400 г обойдется в 547 рублей.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 из-за потенциальной опасности для медработников. Об этом сообщает РБК.

В ассоциации обратили внимание на слишком низкую закупочную цену средств защиты по ряду контрактов и выразили опасение, что респираторы не соответствуют заявленным характеристикам.

В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

Спецслужбы США могут получить доступ к сообщениям и контенту пользователей мессенджера WhatsApp, в том числе и в России. Речь идет о «тотальном государственном шпионаже», говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Главного радиочастотного центра».

Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook, Instagram подчиняются законам США и обязаны передавать ключи шифрования. А значит, американские спецслужбы могут осуществлять «тотальный государственный шпионаж» за миллионами пользователей по всему миру.

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым кинотеатры смогут по собственному желанию устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков. Об этом пишет «Коммерсант».

Кинорынок в целом нуждается в обновлении регулирования, установленного еще в середине 1990-х годов, а возможный негатив в результате введения запрета на пронос еды может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров, отметили представители отрасли.