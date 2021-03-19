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Пока вы спали: Кадыров поспорил с Песковым по поводу обращений к Путину 

Елена Прошина 19 часов назад
Пока вы спали: Кадыров поспорил с Песковым
Фото: Рамблер
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Кадыров поспорил с Песковым по поводу обращений к Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости решения спора бойцов чеченского полка с журналистами «Новой газеты» в суде.

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты», — заявил Кадыров, назвав журналистов издания «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб».

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Подсчитана стоимость «корзины счастья» в России

Средняя стоимость продуктовой корзины, в которую попали продукты, способствующие выработке гормонов счастья и удовольствия, составляет 2740 рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса «Сбермаркет» пишет газета «Известия».
В список попали продукты с высоким содержанием аминокислот триптофана и тирозина, а также витамина D и магния: бананы, финики, орехи, авокадо, морская рыба и молочные продукты. При этом дороже всего в корзине стоит морская рыба — кусок весом 300–400 г обойдется в 547 рублей.
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Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 из-за потенциальной опасности для медработников. Об этом сообщает РБК.
В ассоциации обратили внимание на слишком низкую закупочную цену средств защиты по ряду контрактов и выразили опасение, что респираторы не соответствуют заявленным характеристикам.
В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

Российских пользователей WhatsApp предупредили о «тотальном шпионаже»

Спецслужбы США могут получить доступ к сообщениям и контенту пользователей мессенджера WhatsApp, в том числе и в России. Речь идет о «тотальном государственном шпионаже», говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Главного радиочастотного центра».
Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook, Instagram подчиняются законам США и обязаны передавать ключи шифрования. А значит, американские спецслужбы могут осуществлять «тотальный государственный шпионаж» за миллионами пользователей по всему миру.
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Россиянам могут запретить проносить еду в кинозалы

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым кинотеатры смогут по собственному желанию устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков. Об этом пишет «Коммерсант».
Кинорынок в целом нуждается в обновлении регулирования, установленного еще в середине 1990-х годов, а возможный негатив в результате введения запрета на пронос еды может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров, отметили представители отрасли.
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Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
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Политика , Пока вы спали , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , ФАС , газета "Известия"
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