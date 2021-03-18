Кадыров удивился реакции Пескова на его обращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что обращение к президенту из-за статьи "Новой газеты" — не по адресу. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к российскому лидеру по вопросам, которые их волнуют.
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу: президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.
"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он считает, что сотрудники "Новой Газеты" являются не журналистами, а "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб". Кадыров добавил, что в Чечне окончательно покончено с терроризмом.
"Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "НГ" или нет", — подчеркнул глава республики.