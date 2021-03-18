Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кадыров удивился реакции Пескова на обращение из-за статьи о «казнях» 

РИА Новости 13 минут назад
Кадыров удивился реакции Пескова на его обращение
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что обращение к президенту из-за статьи "Новой газеты" — не по адресу. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к российскому лидеру по вопросам, которые их волнуют.
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что это обращение не по адресу: президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.

"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он считает, что сотрудники "Новой Газеты" являются не журналистами, а "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб". Кадыров добавил, что в Чечне окончательно покончено с терроризмом.

"Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "НГ" или нет", — подчеркнул глава республики.

Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Последние новости
Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Комментарии 1
Политика , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , МВД , Новая газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
00:13
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
Происшествия Криминал
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Камера помогла спасти девочку от педофила
00:43
Камера помогла спасти девочку от педофила
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение