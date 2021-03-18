Кадыров удивился реакции Пескова на его обращение

"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.