Подсчитана стоимость "корзины счастья"

"Корзина счастья" из продуктов, способных улучшить самочувствие весной, стоит в среднем 2740 рублей. Самым дорогим ее элементом стала морская рыба.

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Список полезной снеди составили эксперты онлайн-сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет" к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Чтобы укрепить иммунитет и поднять настроение при смене погоды, врачи советуют добавлять в рацион продукты, содержащие триптофан и тирозин, витамин D и магний.

- Один из главных гормонов, способствующих хорошему настроению и ощущению счастья, - серотонин. Он синтезируется в кишечнике и головном мозге. В самой еде этот гормон не содержится, но для производства серотонина нужны "строительные материалы", которые мы можем получить из продуктов, - пояснила диетолог медицинской платформы "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

Так, синтез серотонина невозможен без триптофана. Эта аминокислота есть в бананах и бобовых, молочных и цельнозерновых продуктах, финиках, яйцах, рыбе, патоке, мясе, орехах и семенах. Чтобы триптофан превратился в серотонин, нужны "помощники" в виде витамина D (рыбий жир, морская рыба, куриные яйца, жирные молочные продукты) и магния (отруби, кунжут, какао, кешью).

- К гормонам счастья также можно отнести дофамин. Он способствует формированию ощущения удовольствия и помогает адаптироваться к стрессу. Для производства дофамина нужна аминокислота тирозин, которая в большом количестве содержится в орехах, красном мясе, авокадо, сушеных бананах, тыквенных семечках и семенах подсолнечника, - добавила Маргарита Макуха.

По данным "СберМаркета" (сервис доставки товаров из торговых сетей), набор продуктов для повышения настроения примерно на неделю в среднем обойдется в 2 740 рублей. В "корзину счастья" положили кусок жирной морской рыбы, бананы, хурму и финики (сразу по килограмму), несколько пучков зелени (салат, шпинат, руккола), свежую и замороженную клубнику в небольшой фасовке, 200-граммовый кусок сыра, плитку горького шоколада, пакетик орехов кешью и несколько плодов авокадо.

Самыми дорогими позициями оказались рыба (547 рублей за 300-400 граммов), авокадо (272 рубля за 1-3 штуки в зависимости от размера) и свежая клубника (270 рублей за 200 граммов). Дешевле всего - зелень (листовой салат в горшочке можно купить за 40 рублей) и бананы (до 100 рублей за килограмм).

Аналитики сервиса также отметили, что весной россияне приобретают продукты "для счастья" в среднем на 4-5 процентов чаще, чем в зимние месяцы. Исключение составляет лишь хурма, которую предпочитают заказывать осенью.

Неожиданный совет

Маргарита Макуха, диетолог "СберЗдоровья":

- Сделать нас счастливее также могут и гормоны радости - эндорфины и окситоцин. Они вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость. Эти гормоны синтезируются в организме, когда мы делаем то, что нам действительно нравится.