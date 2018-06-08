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80 неожиданных вопросов Путину
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80 неожиданных вопросов Путину 

Газета.Ru 1 час назад
Фотослужба «Газеты.Ru» собрала 80 вопросов на «прямой линии» с Путиным — критических и восторженных, локальных или актуальных для всей России, тех, что попали на экран.
1/21  Вопросы во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года
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2/21  Вопросы про чиновников во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года
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3/21  Вопросы про бизнес
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4/21  Экономические вопросы
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5/21  Вопросы про чиновников
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6/21  Личные вопросы
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7/21  Экономические вопросы
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11/21  Вопросы социального характера
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14/21  Вопросы политического характера
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15/21  Теории заговора и отсылки к классикам
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16/21  Вопросы о мусоре и транспорте
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17/21  Технологические и риторические вопросы
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21/21  Вопросы зарплат и здравоохранения
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В Москве завершилась 16-я традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой жители страны могли задать президенту вопросы: на этот раз исключительно по видеосвязи, в зале Гостиного двора остались только волонтеры. Через социальные сети и мобильные сообщения россияне отправили более двух миллионов вопросов, президент успел ответить на 79.
Некоторые сообщения показывались в прямом эфире федеральных каналов — часть в углу экрана, часть на панелях в студии. Как и в прошлом году, некоторые вопросы было непривычно видеть на государственном телевидении. Среди тем — нищета, олигархи, экономический спад, проблемы с экономикой и здравоохранением, и многие другие.
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