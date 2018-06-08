80 неожиданных вопросов Путину 

Фотослужба «Газеты.Ru» собрала 80 вопросов на «прямой линии» с Путиным — критических и восторженных, локальных или актуальных для всей России, тех, что попали на экран.
1/21 Вопросы во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года
Фото:
«Газета.Ru»
2/21 Вопросы про чиновников во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года
Фото:
«Газета.Ru»
3/21 Вопросы про бизнес
Фото:
«Газета.Ru»
4/21 Экономические вопросы
Фото:
«Газета.Ru»
5/21 Вопросы про чиновников
Фото:
«Газета.Ru»
6/21 Личные вопросы
Фото:
«Газета.Ru»
7/21 Экономические вопросы
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
11/21 Вопросы социального характера
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
14/21 Вопросы политического характера
Фото:
«Газета.Ru»
15/21 Теории заговора и отсылки к классикам
Фото:
«Газета.Ru»
16/21 Вопросы о мусоре и транспорте
Фото:
«Газета.Ru»
17/21 Технологические и риторические вопросы
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
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«Газета.Ru»
21/21 Вопросы зарплат и здравоохранения
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«Газета.Ru»
В Москве завершилась 16-я традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой жители страны могли задать президенту вопросы: на этот раз исключительно по видеосвязи, в зале Гостиного двора остались только волонтеры. Через социальные сети и мобильные сообщения россияне отправили более двух миллионов вопросов, президент успел ответить на 79.
Некоторые сообщения показывались в прямом эфире федеральных каналов — часть в углу экрана, часть на панелях в студии. Как и в прошлом году, некоторые вопросы было непривычно видеть на государственном телевидении. Среди тем — нищета, олигархи, экономический спад, проблемы с экономикой и здравоохранением, и многие другие.