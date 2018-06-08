80 неожиданных вопросов Путину

Вопросы про чиновников во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года

2/21 Вопросы про чиновников во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года

Фотослужба «Газеты.Ru» собрала 80 вопросов на «прямой линии» с Путиным — критических и восторженных, локальных или актуальных для всей России, тех, что попали на экран.

Москве завершилась 16-я традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным , в ходе которой жители страны могли задать президенту вопросы: на этот раз исключительно по видеосвязи, в зале Гостиного двора остались только волонтеры. Через социальные сети и мобильные сообщения россияне отправили более двух миллионов вопросов, президент успел ответить на 79.

Некоторые сообщения показывались в прямом эфире федеральных каналов — часть в углу экрана, часть на панелях в студии. Как и в прошлом году, некоторые вопросы было непривычно видеть на государственном телевидении. Среди тем — нищета, олигархи, экономический спад, проблемы с экономикой и здравоохранением, и многие другие.