11 лет без Ельцина 

1/22 Фото: Роман Денисов, Борис Кавашкин / ТАСС

2/22 Борис Ельцин в молодости Фото: Wikimedia Commons

3/22 Борис Ельцин и Наина Гирина поженились через год после окончания института, 1950-е Фото: Фотография из семейного архива Ельциных

4/22 Борис Ельцин — молодой отец с новорожденной дочкой Леной Фото: Фотография из семейного архива Ельциных

5/22 Борис Ельцин с дочерьми Фото: Wikimedia Commons

6/22 Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990 год Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

7/22 Борис Ельцин на трибуне ХХVIII съезда КПСС заявляет о решении выйти из рядов КПСС, 12 июля 1990 года Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

8/22 Елизавета II и Борис Ельцин во время официального обеда в Грановитой палате Кремля, 1994 год Фото: ТАСС

9/22 Борис Ельцин и Егор Гайдар на матче между сборными командами правительств России и Москвы на Большой спортивной арене «Лужников», 1992 год Фото: Игорь Уткин / ТАСС

10/22 Президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон во время пресс-конференции, 1995 год Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС

11/22 Президент Российской Федерации Борис Ельцин разговаривает с шахтерами в Воркуте, 1996 год Фото: Дмитрий Донской / РИА «Новости»

12/22 Борис Ельцин во время посещения фермерского хозяйства в Ростовской области, 1996 год Фото: Александр Чумичев / ТАСС

13/22 Президент России Борис Ельцин и папа Римский Иоанн Павел II во время встречи в библиотеке Апостольского дворца — резиденции главы Римско-католической церкви, 1998 год Фото: Александр Чумичев, Александр Сенцов / ТАСС

14/22 Президент Российской Федерации Борис Ельцин и патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время первого богослужения в храме Христа Спасителя, 1996 год Фото: Владимир Родионов / РИА «Новости»

15/22 Президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший после подписания российско-американских документов, 1992 год Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

16/22 Президент России Борис Ельцин и полномочный представитель президента РФ в Нижегородской области Борис Немцов на теннисном корте, 1994 год Фото: Александр Чумичев / ТАСС

17/22 Бориса Ельцина встречают в Саратовской области, 1997 год Фото: Владимир Родионов / РИА «Новости»

18/22 Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин на инаугурации Владимира Путина, 2000 год Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС

19/22 Борис Ельцин с супругой Наиной во время путешествия на остров Кижи, 1997 год Фото: Семен Майстерман / ТАСС

20/22 Президент России Борис Ельцин в отпуске на Валдае, 1998 год Фото: Александр Чумичев, Александр Сенцов / ТАСС

21/22 Во втором ряду слева направо: Валерий и Елена Окуловы с дочками, Боря Ельцин-младший, Татьяна и Алексей Дьяченко с сыном Фото: Фотография из семейного архива Ельциных