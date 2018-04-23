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11 лет без Ельцина
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11 лет без Ельцина 

Рамблер 1 час назад
Двадцать третьего апреля 2007 года умер первый президент России Борис Ельцин. Снимки из семейного архива Ельцина и фотографии с его политических выступлений — в фотогалерее Газеты.ru.
1/22 
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2/22  Борис Ельцин в молодости
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3/22  Борис Ельцин и Наина Гирина поженились через год после окончания института, 1950-е
Фото:
4/22  Борис Ельцин — молодой отец с новорожденной дочкой Леной
Фото:
5/22  Борис Ельцин с дочерьми
Фото:
6/22  Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990 год
Фото:
7/22  Борис Ельцин на трибуне ХХVIII съезда КПСС заявляет о решении выйти из рядов КПСС, 12 июля 1990 года
Фото:
8/22  Елизавета II и Борис Ельцин во время официального обеда в Грановитой палате Кремля, 1994 год
Фото:
9/22  Борис Ельцин и Егор Гайдар на матче между сборными командами правительств России и Москвы на Большой спортивной арене «Лужников», 1992 год
Фото:
10/22  Президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон во время пресс-конференции, 1995 год
Фото:
11/22  Президент Российской Федерации Борис Ельцин разговаривает с шахтерами в Воркуте, 1996 год
Фото:
12/22  Борис Ельцин во время посещения фермерского хозяйства в Ростовской области, 1996 год
Фото:
13/22  Президент России Борис Ельцин и папа Римский Иоанн Павел II во время встречи в библиотеке Апостольского дворца — резиденции главы Римско-католической церкви, 1998 год
Фото:
14/22  Президент Российской Федерации Борис Ельцин и патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время первого богослужения в храме Христа Спасителя, 1996 год
Фото:
15/22  Президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший после подписания российско-американских документов, 1992 год
Фото:
16/22  Президент России Борис Ельцин и полномочный представитель президента РФ в Нижегородской области Борис Немцов на теннисном корте, 1994 год
Фото:
17/22  Бориса Ельцина встречают в Саратовской области, 1997 год
Фото:
18/22  Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин на инаугурации Владимира Путина, 2000 год
Фото:
19/22  Борис Ельцин с супругой Наиной во время путешествия на остров Кижи, 1997 год
Фото:
20/22  Президент России Борис Ельцин в отпуске на Валдае, 1998 год
Фото:
21/22  Во втором ряду слева направо: Валерий и Елена Окуловы с дочками, Боря Ельцин-младший, Татьяна и Алексей Дьяченко с сыном
Фото:
22/22  Борис и Наина Ельцины в президентской резиденции Бочаров Ручей, Сочи, сентябрь 1995 года
Фото:
Двадцать третьего апреля исполняется 11 лет со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина. Одна из самых неоднозначных и противоречивых фигур в истории России, Ельцин, по мнению и своих сторонников, и противников, сыграл колоссальную роль в истории своей страны. Уроженец Урала, строитель, партийный босс, пошедший против президента СССР, великодушный, а порой и жестокий, Борис Николаевич и после своего ухода из жизни вызывает острую полемику среди современников. Взяв на себя руководство страной в тяжелых условиях, он пошел на реформы, которые, возможно, могли быть другими, но у него было мало времени для размышлений. Как говорят актеры, действовал в «предлагаемых обстоятельствах». Порой его критиковали за непопулярные решения, расчетливость и жесткость. Но было в нем и немало того, чего сегодня не хватает, — широты русской души, любви к России, переживания за судьбу страны. Он единственный, кто, обращаясь к своему народу, публично попросил прощения.
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