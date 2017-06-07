День бикини

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Фото: instagram/ Kate Wright

Настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года, когда Луи Реар уговорил свою знакомую танцовщицу из Casino de Paris Мишелин Бернадини (Micheline Bernardini) продемонстрировать публике новый купальник из двух частей. Наряд был настолько откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выйти в нем на подиум