День бикини
5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар (Louis Reard) представил миру первый мини-купальник, названный им бикини. Этот день считается днем рождения бикини. Самые откровенные бикини — в нашей фотогалерее
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