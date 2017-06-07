День бикини

5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар (Louis Reard) представил миру первый мини-купальник, названный им бикини. Этот день считается днем рождения бикини. Самые откровенные бикини — в нашей фотогалерее
12:48 фоторепортаж
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Настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года, когда Луи Реар уговорил свою знакомую танцовщицу из Casino de Paris Мишелин Бернадини (Micheline Bernardini) продемонстрировать публике новый купальник из двух частей. Наряд был настолько откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выйти в нем на подиум
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Своему изобретению дизайнер дал название атолла Бикини в Тихом океане (Маршалловы острова), где 1 июля 1946 года США провели первое испытание атомной бомбы: тем самым Реар решил подчеркнуть "взрывной" эффект, который должна была произвести эта модная новинка
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Мишель Бернардини в первом бикини, изобретенном французским дизайнером Луи Реаром
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