Вкус детства: секрет советского мороженого

Одним из самых вкусных символов СССР было мороженое. Этот десерт не только полюбился советскому гражданину, но и стал настоящей визитной карточкой среди иностранцев, посещавших страну. Даже сейчас старшее поколение вспоминает тот настоящий вкус мороженого, который, по мнению многих россиян, так и не смогли превзойти современные аналоги. Об истории возникновения мороженого в Советском Союзе рассказал портал food.ru

Появлению в СССР сладкого холода жители обязаны наркому продовольствия Анастасу Микояну. Под его руководством в 1936 году в Советском Союзе появились первые производства мороженого. Микоян лично ездил набираться опыта в Америку и привез оттуда самое передовое оборудование.

В 1941 году в качестве стандарта производства мороженого был принят всесоюзный ГОСТ 117-41, который впоследствии стал визитной карточкой продукта. Десерт производился на государственных предприятиях и состоял только из натуральных продуктов. Благодаря таким высоким стандартам в те годы мороженое в Ленинграде и Москве не отличалось по вкусу от мороженого в Киеве, Тбилиси, Алма-Аты или Риге.

Первым видом мороженого, который появился в СССР стало эскимо. Со временем появились брикеты и стаканчики, в глазури и с кремовой розочкой, молочное, сливочное, крем-брюле, пломбир, плодово-ягодное.

Самым дешевым мороженым было фруктовое, которое стоило 7 копеек. Сливочное обходилось покупателям в 10 копеек, пломбир стоил 20 копеек, а легендарный брикет – 48 копеек.