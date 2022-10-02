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19 часов назад

Вкус детства: секрет советского мороженого

Александр Котлеткин

Одним из самых вкусных символов СССР было мороженое. Этот десерт не только полюбился советскому гражданину, но и стал настоящей визитной карточкой среди иностранцев, посещавших страну. Даже сейчас старшее поколение вспоминает тот настоящий вкус мороженого, который, по мнению многих россиян, так и не смогли превзойти современные аналоги. Об истории возникновения мороженого в Советском Союзе рассказал портал food.ru

1/15 Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду, 1955 год
Фото: РИА Новости
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2/15 Ленинградцы на Невском проспекте, 1965 год
Фото: РИА Новости
3/15 Солистки Государственного ансамбля народного танца Украинской ССР, 1966 год
Фото: РИА Новости
4/15 Делегация молодежных организаций Чехословакии на одесской набережной, 1969 год
Фото: РИА Новости
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5/15 Маленькие жители городка Катания выпрашивают у туристов деньги на мороженое, 1969 год
Фото: РИА Новости
6/15 Любимое лакомство - эскимо, 1972 год
Фото: РИА Новости
7/15 Свидание. Эскимо для любимой, 1973 год
Фото: РИА Новости
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8/15 Преподаватель английского языка Киевского государственного университета Энди Роджерс с женой Линдой и дочерью Кэрри, 1979 год
Фото: РИА Новости
9/15 День велосипедистов в Шауляе, 1983 год
Фото: РИА Новости
10/15 Участницы IX Всесоюзного конкурса мастеров машинного доения. Колхоз имени В. И. Ленина Новомосковского района Тульской области, 1983 год
Фото: РИА Новости
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11/15 Одесситки, 1983 год
Фото: РИА Новости
12/15 Девушки едят мороженое, 1986 год
Фото: РИА Новости
13/15 Юные участницы художественной самодеятельности - учащиеся алма-атинской школы-интерната, 1987 год
Фото: РИА Новости
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14/15 Посетительница детского кафе во время десерта, Латвийская СССР 1988 год
Фото: ТАСС
15/15 Москвичи с мороженым в жаркий летний день, 1991 год
Фото: РИА Новости

Появлению в СССР сладкого холода жители обязаны наркому продовольствия Анастасу Микояну. Под его руководством в 1936 году в Советском Союзе появились первые производства мороженого. Микоян лично ездил набираться опыта в Америку и привез оттуда самое передовое оборудование.

В 1941 году в качестве стандарта производства мороженого был принят всесоюзный ГОСТ 117-41, который впоследствии стал визитной карточкой продукта. Десерт производился на государственных предприятиях и состоял только из натуральных продуктов. Благодаря таким высоким стандартам в те годы мороженое в Ленинграде и Москве не отличалось по вкусу от мороженого в Киеве, Тбилиси, Алма-Аты или Риге.

Первым видом мороженого, который появился в СССР стало эскимо. Со временем появились брикеты и стаканчики, в глазури и с кремовой розочкой, молочное, сливочное, крем-брюле, пломбир, плодово-ягодное.

Самым дешевым мороженым было фруктовое, которое стоило 7 копеек. Сливочное обходилось покупателям в 10 копеек, пломбир стоил 20 копеек, а легендарный брикет – 48 копеек.

Теплые снимки из прошлого и прохладное советское мороженое – в галерее «Рамблера».

Фото,Анастас Микоян,
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