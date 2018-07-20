Google сделал Трампа идиотом

Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователи Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот»

5/7 Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователи Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот»

Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе)

3/7 Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе)

Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос idiot она выдавала изображение президента США Дональда Трампа. И им это удалось

1/7 Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос idiot она выдавала изображение президента США Дональда Трампа. И им это удалось

Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос «idiot» она выдавала изображение президента США Дональда Трампа . И им это удалось.

Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью «idiot».

Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе). После этого пользователи Reddit устроили флешмоб: они публиковали и лайкали посты со словом «идиот» и фотографией Трампа. Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователи Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот».