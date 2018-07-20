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Google сделал Трампа идиотом
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Google сделал Трампа идиотом 

Рамблер 1 час назад
Американская поисковая система Google поиздевалась над президентом США: если в поиск изображений вбить слово «idiot», поисковик выдаст фото Дональда Трампа.
1/7  Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос idiot она выдавала изображение президента США Дональда Трампа. И им это удалось
Фото:
2/7  Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью «idiot»
Фото:
3/7  Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе)
Фото:
4/7  После этого пользователи Reddit устроили флешмоб: они публиковали и лайкали посты со словом «идиот» и фотографией Трампа
Фото:
5/7  Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователи Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот»
Фото:
6/7  Об этом написали такие СМИ, как The Guardian, Fortune и Business Insider
Фото:
7/7  . Это повлияло на алгоритмы Google, и поисковик по запросу «idiot» стал показывать фотографии Дональда Трампа на первой странице выдачи
Фото:
Пользователи онлайн-форума Reddit попытались перестроить поисковую систему Google для того, чтобы на запрос «idiot» она выдавала изображение президента США Дональда Трампа. И им это удалось.
Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью «idiot».
Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе). После этого пользователи Reddit устроили флешмоб: они публиковали и лайкали посты со словом «идиот» и фотографией Трампа. Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователи Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот».
Об этом написали такие СМИ, как The Guardian, Fortune и Business Insider. Это повлияло на алгоритмы Google, и поисковик по запросу «idiot» стал показывать фотографии Дональда Трампа на первой странице выдачи.
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