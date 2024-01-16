В Wildberries прокомментировали сообщения о признании работника в поджоге склада

Причина пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не установлена, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Комментировать появившуюся в СМИ информацию о признании сотрудника в поджоге склада в компании не стали.

«Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно», — высказались в пресс-службе.

Один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался в поджоге, передает Life.ru.

По информации издания, 27 декабря сотрудник склада писал в рабочий чат, что тот «скоро будет гореть». Тогда коллеги не обратили внимание на эти сообщения, а уже через две с половиной недели склад полностью выгорел.

Примечательно, что в день пожара, 13 января, этот же сотрудник писал в рабочий чат, что именно он устроил пожар. Участники чата передали информацию в компетентные органы, но однако после сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.

В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.

Первой версией названо занесение источника огня извне неустановленными лицами, простыми словами — поджог. Если он будет доказан, то будет возбуждено уголовное дело, уточнил собеседник агентства.

Второй причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, третьей — аварийная работа электросети. «Сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — пояснил источник.

Удалось установить личность сотрудника, который грозился поджечь склад Wildberries в Шушарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, поимкой возможного виновника пожара занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району.

Как сообщает SHOT, на складе компании был запрет на пронос спичек и зажигалок. Сотрудников тщательно осматривала охрана на предмет соблюдения данного указания. При этом для курящих сотрудников была оборудована специальная комната с прикуривателем, который часто ломался. Недовольные ситуацией курящие работники стали придумывать способы, как в обход охраны пронести спички и зажигалки на склад. Предположительно, потенциальный поджигатель мог действовать по одной из разработанных схем.

В настоящий момент поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе Wildberries.

Предполагаемому поджигателю склада Wildberries в Шушарах может грозить до пяти лет колонии. Об этом НСН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт. За две недели до ЧП сотрудник писал в тот же чат, что склад «скоро будет гореть». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Соловьев пояснил, какое наказание может грозить злоумышленнику, если факт поджога будет установлен.

«Есть статья 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В этой статье есть часть 2, касающаяся уничтожения имущества путем поджога. По ней предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы», — сказал Соловьев.

Собеседник НСН также заявил, что не удивится, если следователи смогут доказать поджог.

«Меня удивляет отношение сотрудников Wildberries к своей фирме. Столько неприязни, ненависти и недовольства я не встречал в других компаниях. Очевидно, отношения, которые складываются между работодателем и сотрудником, кадровая политика побуждают многих людей открыто проявлять свое недовольство. Либо настолько унижается человеческое достоинство, либо ситуация вывела человека из себя настолько, что у него прорвалась эта ненависть, он заявил о ней во всеуслышание. Поэтому я не удивлюсь, если пожар устроил кто-то из сотрудников. На этот вопрос дадут четкий ответ проведенные экспертизы. Средства, которыми сегодня располагает следствие, очень прогрессивные», — добавил юрист.

Также эксперт рассказал, как будет взыскиваться материальный ущерб.

«Конечно, у нас есть нормы УПК, согласно которым юридическое лицо вправе предъявить в рамках уголовного дела требования о возмещении имущественного вреда, естественно, при наличии оснований полагать, что вред был причинен именно этим. Но мы понимаем, что, скорее всего, с сотрудника взять будет нечего, ему никогда не покрыть ущерб в размере 17 млрд рублей. С другой стороны, за любое преступление нужно отвечать, в том числе материально. Однозначно иск удовлетворят, вопрос в объеме и механизмах последующего возмещения. Однако обстоятельства могут измениться. Например, если вред будет целиком возмещен страховой компании, то с сотрудника никто вред возмещать не будет, поскольку невозможно два раза истребовать один и тот же ущерб. В этом случае к нему могут быть предъявлены претензии морального характера. Так что все будет зависеть от того, что покажет следствие. Если оно докажет, что это не поджог, сработают страховые механизмы. Если признают факт поджога — уголовно-правовые», — отметил собеседник НСН.

В заключение Соловьев предположил, что представители Wildberries постараются устроить показательный процесс.

«Уверен, что сумма будет беспрецедентной. Конечно, представители компании захотят, чтобы это дело стало показательным, чтобы оно явилось уроком для всех сотрудников, которые у них работают, и приложат все силы, чтобы их работник получил максимальное наказание», — подытожил он.

Товар, хранившийся на сгоревшем складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки, сообщили в пресс-службе компании ТАСС. Там отметили, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства Wildberries перед партнерами.

У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации, — сказали в пресс-службе.

Иные вопросы страхования имущества там не прокомментировали, сославшись на действующие договорные отношения.

Эксперт страхового рынка заявил до этого в интервью «Интерфаксу», что риски сгоревшего склада онлайн-ретейлера могли быть не застрахованы. По его словам, основным имущественным страховщиком компании считается «Ингосстрах», однако «это не означает, что клиент в этой компании страхует риски всех своих складов». В пресс-службе страховой компании, в свою очередь, агентству заявили, что «Ингосстрах» «не страховал склад и ТМЦ Wildberries в поселке Шушары Ленинградской области».

Ранее в Wildberries опровергли сообщения о якобы несработавшей пожарной сигнализации на складе в Шушарах. В пресс-службе ретейлера указали, что благодаря оповещению были эвакуированы свыше тысячи работников.