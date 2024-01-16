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Стали известны подробности о возможном поджигателе склада Wildberries

Удалось установить личность сотрудника, который грозился поджечь склад Wildberries в Шушарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, поимкой возможного виновника пожара занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району.

Как сообщает SHOT, на складе компании был запрет на пронос спичек и зажигалок. Сотрудников тщательно осматривала охрана на предмет соблюдения данного указания. При этом для курящих сотрудников была оборудована специальная комната с прикуривателем, который часто ломался. Недовольные ситуацией курящие работники стали придумывать способы, как в обход охраны пронести спички и зажигалки на склад. Предположительно, потенциальный поджигатель мог действовать по одной из разработанных схем.

Ущерб от пожара на складе Wildberries под Петербургом может составить 17 миллиардов рублей

В настоящий момент поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе Wildberries.

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