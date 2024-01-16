Стали известны подробности о возможном поджигателе склада Wildberries
Удалось установить личность сотрудника, который грозился поджечь склад Wildberries в Шушарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, поимкой возможного виновника пожара занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району.
Как сообщает SHOT, на складе компании был запрет на пронос спичек и зажигалок. Сотрудников тщательно осматривала охрана на предмет соблюдения данного указания. При этом для курящих сотрудников была оборудована специальная комната с прикуривателем, который часто ломался. Недовольные ситуацией курящие работники стали придумывать способы, как в обход охраны пронести спички и зажигалки на склад. Предположительно, потенциальный поджигатель мог действовать по одной из разработанных схем.
В настоящий момент поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе Wildberries.