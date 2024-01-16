Как сообщает SHOT, на складе компании был запрет на пронос спичек и зажигалок. Сотрудников тщательно осматривала охрана на предмет соблюдения данного указания. При этом для курящих сотрудников была оборудована специальная комната с прикуривателем, который часто ломался. Недовольные ситуацией курящие работники стали придумывать способы, как в обход охраны пронести спички и зажигалки на склад. Предположительно, потенциальный поджигатель мог действовать по одной из разработанных схем.