В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

Причина пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не установлена, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Комментировать появившуюся в СМИ информацию о признании сотрудника в поджоге склада в компании не стали.

«Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно», — высказались в пресс-службе.

О том, что сгоревший в Шушарах склад Wildberries мог поджечь сотрудник, ранее написал Telegram-канал Shot. По его данным, мужчина признался в этом сразу после пожара в чате склада, после чего удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года сообщил в чате, что помещение скоро будет гореть.

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе поджог. Кроме того, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети, так как на месте были обнаружены следы короткого замыкания. Последнюю версию, предварительно, называли основной.