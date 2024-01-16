Юрист Соловьев рассказал, кто расплатится за поджог склада Wildberries на 17 млрд

Доказать виновность в поджоге следствию будет просто с помощью экспертиз, поджигателю грозит срок, а ущерб он скорее всего не компенсирует, сказал НСН Иван Соловьев. Предполагаемому поджигателю склада Wildberries в Шушарах может грозить до пяти лет колонии. Об этом НСН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Ранее один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт. За две недели до ЧП сотрудник писал в тот же чат, что склад «скоро будет гореть». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Соловьев пояснил, какое наказание может грозить злоумышленнику, если факт поджога будет установлен. «Есть статья 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В этой статье есть часть 2, касающаяся уничтожения имущества путем поджога. По ней предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы», — сказал Соловьев. Собеседник НСН также заявил, что не удивится, если следователи смогут доказать поджог. «Меня удивляет отношение сотрудников Wildberries к своей фирме. Столько неприязни, ненависти и недовольства я не встречал в других компаниях. Очевидно, отношения, которые складываются между работодателем и сотрудником, кадровая политика побуждают многих людей открыто проявлять свое недовольство. Либо настолько унижается человеческое достоинство, либо ситуация вывела человека из себя настолько, что у него прорвалась эта ненависть, он заявил о ней во всеуслышание. Поэтому я не удивлюсь, если пожар устроил кто-то из сотрудников. На этот вопрос дадут четкий ответ проведенные экспертизы. Средства, которыми сегодня располагает следствие, очень прогрессивные», — добавил юрист. Также эксперт рассказал, как будет взыскиваться материальный ущерб. «Конечно, у нас есть нормы УПК, согласно которым юридическое лицо вправе предъявить в рамках уголовного дела требования о возмещении имущественного вреда, естественно, при наличии оснований полагать, что вред был причинен именно этим. Но мы понимаем, что, скорее всего, с сотрудника взять будет нечего, ему никогда не покрыть ущерб в размере 17 млрд рублей. С другой стороны, за любое преступление нужно отвечать, в том числе материально. Однозначно иск удовлетворят, вопрос в объеме и механизмах последующего возмещения. Однако обстоятельства могут измениться. Например, если вред будет целиком возмещен страховой компании, то с сотрудника никто вред возмещать не будет, поскольку невозможно два раза истребовать один и тот же ущерб. В этом случае к нему могут быть предъявлены претензии морального характера. Так что все будет зависеть от того, что покажет следствие. Если оно докажет, что это не поджог, сработают страховые механизмы. Если признают факт поджога — уголовно-правовые», — отметил собеседник НСН. В заключение Соловьев предположил, что представители Wildberries постараются устроить показательный процесс. «Уверен, что сумма будет беспрецедентной. Конечно, представители компании захотят, чтобы это дело стало показательным, чтобы оно явилось уроком для всех сотрудников, которые у них работают, и приложат все силы, чтобы их работник получил максимальное наказание», — подытожил он. Ранее сообщалось, что Wildberries компенсирует покупателям убытки за отмененные заказы со сгоревшего склада в Шушарах.