Самое громкое убийство в истории Голливуда

24 января могло бы исполниться 80 лет голливудской актрисе Шерон Тейт. Девушка не успела стать большой звездой кинематографа, но была одной из самых красивых женщин 60-х. Современники и коллеги пророчили Тейт мировую известность, и, кто знает, может быть именно Шерон стала лицом эпохи, если бы не жестокое убийство, но об этом чуть ниже.

1/11 Актриса Шерон Тейт, фото из частной коллекции Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Шерон Тейт в фильме «Бал вампиров», 1968 год Фото: legion-media.ru 3/11 Шерон Тейт в 1966 году Фото: legion-media.ru 4/11 Шерон Тейт «Глаз дьявола», 1967 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Актриса Шерон Тейт, фото из частной коллекции Фото: legion-media.ru 6/11 Шерон Тейт в фильме «Бал вампиров», 1968 год Фото: ТАСС 7/11 Актриса Шерон Тейт, фото из частной коллекции Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Актриса Шерон Тейт в фильме «Не гони волну», 1966 год Фото: ТАСС 9/11 Актриса Шерон Тейт, фото из частной коллекции Фото: legion-media.ru 10/11 Актриса Шерон Тейт в фильме «Не гони волну», 1966 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Актриса Шерон Тейт, фото из частной коллекции Фото: legion-media.ru

Шерон Тейт была старшей из трех дочерей офицера Армии США полковника Пола Джеймса Тейта и его жены Дорис Гвендолин Тейт. В детстве ее семья часто переезжала из-за карьеры отца. Перемена мест отразилась на характере девочка – Шерон росла холодным и робким ребенком и даже не мечтала о карьере актрисы.

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Но чем старше становилась Тейт, тем больше людей обращали внимание на ее необычную внешность. Девушка стала участвовать в конкурсах красоты и в 1959 году выиграла титул «Мисс Ричленд». Она всерьез собиралась побороться за титул «Мисс Вашингтон 1960», когда пришло время опять паковать чемоданы. Отец Тейт получил новое назначение по службе, и семья вновь перебралась на новое место, на этот раз в Италию. В Европе внешность Шерон также не осталась незамеченной и она начинает пробовать себя в кадре в эпизодических ролях в кино и на ТВ.

В 1962 году Тейт вернулась в США, где продолжила сниматься в рекламе и небольших ролях. Лишь в 1965 году актриса получила свою первую заметную роль в британском фильме «Глаз дьявола», с участием Дэвида Нивена, Деборы Керр и Дэвида Хеммингса. После съёмок Шэрон осталась в Лондоне, погрузившись в мир моды и ночных клубов. Примерно в это же время она встретила Романа Полански, который был сразу же очарован внешностью девушки и предложил ей главную роль в фильме «Бал вампиров». Неудивительно, что между ними начался бурный роман, который быстро перерос в помолвку.

В 1967 году Тейт подписала контракт на одну из главных ролей в экранизации книги Жаклин Сюзанн «Долина кукол», за который она была номинирована на премию «Золотой глобус». В конце 1968 года Шэрон забеременела, а 15 февраля 1969 года они с Полански переехали в дом на Сьело-драйв, 10050 в Бенедикт-Кэньон, где ранее жили их друзья, Терри Мелчер и Кэндис Берген. Девушка была очень счастлива и называла это место «домом любви».

Первую половину года пара провела в Европе, где готовился к работе над следующим фильмом «День дельфина». Затем Тейт вернулась в США, где готовилась к родам, так как срок уже подходил. Вечером 8 августа Шерон встретилась со своими друзьями — Войтеком Фриковски, Эбигейл Фолджер и своим бывшим бойфрендом Джеем Себрингом, с которым поддерживала хорошие отношения. Компания поужинала в одном из модных ресторанов Лос-Анджелеса El Coyote, после чего, примерно в 22:30, вернулась домой.

Той же ночью в дом Полански и Шерон ворвались сектанты «Семьи Мэнсона», которые убили беременную актрису, всех ее друзей, а также случайного прохожего – 18 летнего студента Стивена Пэрента. Тейт умоляла продлить ей жизнь хотя бы до родов, и предложила себя в качестве заложницы, но убийцы хладнокровно расправились с девушкой, нанеся ей 16 ножевых ударов. Уходя, сектанты написали кровью актрисы на входной двери дома слово «свинья».