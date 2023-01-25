Самое громкое убийство в истории Голливуда

24 января могло бы исполниться 80 лет голливудской актрисе Шерон Тейт. Девушка не успела стать большой звездой кинематографа, но была одной из самых красивых женщин 60-х. Современники и коллеги пророчили Тейт мировую известность, и, кто знает, может быть именно Шерон стала лицом эпохи, если бы не жестокое убийство, но об этом чуть ниже.
Шерон Тейт была старшей из трех дочерей офицера Армии США полковника Пола Джеймса Тейта и его жены Дорис Гвендолин Тейт. В детстве ее семья часто переезжала из-за карьеры отца. Перемена мест отразилась на характере девочка – Шерон росла холодным и робким ребенком и даже не мечтала о карьере актрисы.
Но чем старше становилась Тейт, тем больше людей обращали внимание на ее необычную внешность. Девушка стала участвовать в конкурсах красоты и в 1959 году выиграла титул «Мисс Ричленд». Она всерьез собиралась побороться за титул «Мисс Вашингтон 1960», когда пришло время опять паковать чемоданы. Отец Тейт получил новое назначение по службе, и семья вновь перебралась на новое место, на этот раз в Италию. В Европе внешность Шерон также не осталась незамеченной и она начинает пробовать себя в кадре в эпизодических ролях в кино и на ТВ.
В 1962 году Тейт вернулась в США, где продолжила сниматься в рекламе и небольших ролях. Лишь в 1965 году актриса получила свою первую заметную роль в британском фильме «Глаз дьявола», с участием Дэвида Нивена, Деборы Керр и Дэвида Хеммингса. После съёмок Шэрон осталась в Лондоне, погрузившись в мир моды и ночных клубов. Примерно в это же время она встретила Романа Полански, который был сразу же очарован внешностью девушки и предложил ей главную роль в фильме «Бал вампиров». Неудивительно, что между ними начался бурный роман, который быстро перерос в помолвку.
В 1967 году Тейт подписала контракт на одну из главных ролей в экранизации книги Жаклин Сюзанн «Долина кукол», за который она была номинирована на премию «Золотой глобус». В конце 1968 года Шэрон забеременела, а 15 февраля 1969 года они с Полански переехали в дом на Сьело-драйв, 10050 в Бенедикт-Кэньон, где ранее жили их друзья, Терри Мелчер и Кэндис Берген. Девушка была очень счастлива и называла это место «домом любви».
Первую половину года пара провела в Европе, где готовился к работе над следующим фильмом «День дельфина». Затем Тейт вернулась в США, где готовилась к родам, так как срок уже подходил. Вечером 8 августа Шерон встретилась со своими друзьями — Войтеком Фриковски, Эбигейл Фолджер и своим бывшим бойфрендом Джеем Себрингом, с которым поддерживала хорошие отношения. Компания поужинала в одном из модных ресторанов Лос-Анджелеса El Coyote, после чего, примерно в 22:30, вернулась домой.
Той же ночью в дом Полански и Шерон ворвались сектанты «Семьи Мэнсона», которые убили беременную актрису, всех ее друзей, а также случайного прохожего – 18 летнего студента Стивена Пэрента. Тейт умоляла продлить ей жизнь хотя бы до родов, и предложила себя в качестве заложницы, но убийцы хладнокровно расправились с девушкой, нанеся ей 16 ножевых ударов. Уходя, сектанты написали кровью актрисы на входной двери дома слово «свинья».
Тела жертв Мэнсона утром обнаружила экономка Уинифред Чепмен. Через неделю Чарльз Мэнсон и его «Семья» были арестованы. Убийство Шерон Тейт стало одним из самых громких преступлений за всю историю Голливуда.