Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что ведомство установило организатора теракта на Крымском мосту — им является Главное управление разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».
«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.
По данным российской спецслужбы, соучастниками преступления стали 12 человек, Буданов контролировал действия агентов и их сообщников.
По информации ФСБ, исполнители закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили груз из морского порта Одессы в болгарский Русе. Груз был растаможен 29 сентября — 3 октября в Ереване, там же документы подменили и отправителем стало уже другое юридическое лицо, а получателем — московское ООО «Лидер».
4 октября грузовик DAF пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира, где документы снова изменили: отправителем указали компанию в Ульяновске, а получателем — несуществующую организацию в Крыму.
Уточняется, что в переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а впоследствии в Армению, задействовали троих граждан Украины, граждан Грузии и гражданина Армении.
8 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
По данным Mash, погибшими считаются четыре человека: водитель большегруза и три пассажира легкового автомобиля, который в момент взрыва оказался рядом с грузовиком. По официальной информации СК РФ, погибшими названы трое.
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявили, что взрывное устройство для теракта на Крымском мосту было замаскировано в рулоны с пленкой. Об этом сообщает ТАСС.
«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.
Уточняется, что в начале августа взрывчатка была отправлена из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (г. Киев) и Baltex Capital S.A. (г. Русе).
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
— В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны. Он представлялся остальным участникам схемы как Иван Иванович.
Чтобы координировать действия, он использовал виртуальный анонимный номер, который купил в интернете, передает ТАСС.
Федеральная служба безопасности (ФCБ) опубликовала фотографии подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту, передает РИА «Новости».
«В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, к организации переправки груза, который перевозила взорвавшаяся на мосту фура, были привлечены три гражданина Украины — Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени «Леван», а также гражданин Армении Артур Терчанян.
ФСБ показала видео досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту. Кадры публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД досматривает грузовик. Водитель транспортного средства открывает прицеп. Инспектор не видит ничего подозрительного внутри, после чего грузовик покидает КПП.
Сегодня ФСБ назвала организатора преступления. Это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, заявили в ведомстве. Также установлены 12 соучастников подготовки преступления, восемь из них задержаны. По данным Федеральной службы безопасности, пятеро — граждане России, трое — граждане Украины и Армении.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» член ОП Москвы, почётный адвокат РФ Дмитрий Краснов сообщил, что следствие также проверит действия пропустивших фуру со взрывчаткой охранников на мосту.
«В рамках уголовного дела следователь проводит изучение причин и условий, которые повлияли на совершение преступления. Следователь собирает эту информацию — почему стало возможно совершение данного преступления. В рамках проведённой проверки, параллельно со следствием, которое он ведёт, следователь либо военный прокурор выходит с представлением (такой специальный документ реагирования на те органы, которые допустили халатность, ошибки, либо правонарушения, приведшие к таким тяжким последствиям). Скорее всего, помимо этого представления, будут возбуждены уголовные дела, если будут выявлены такие нарушения. И лица, которые допустили такие правонарушения, преступную халатность, повлекшую тяжкие последствия, умышленные преступления, привлекут к уголовной ответственности, как не обеспечивших должным образом охрану моста».
Киев проигнорировал данные ФСБ России об организаторе теракта на Крымском мосту. Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов выразил позицию Киева, его слова приводит Telegram-канал «Суспільне».
По его словам, украинское ведомство не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.
Украинские организаторы теракта на Крымском мосту использовали зерновую сделку, заявил политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов в своем телеграм-канале. Информацию предоставил телеканал "Царьград".
Корнилов сообщил, что, согласно информации ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем из Одессы в Болгарию. Иными словами, украинские террористы использовали зерновую сделку для совершения подрыва.
Напомним, что в рамках зерновой сделки Россия и Украина договорились не нападать на транспортные и гражданские корабли, которые в ней участвуют.
"Важный аргумент для того, чтобы не продлевать ее (сделку - прим. ред.) в нынешнем виде!" - написал эксперт.
Россия не будет заниматься ликвидацией организаторов теракта на Крымском мосту, все соучастники будут установлены и привлечены к ответственности по закону, заявил депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в беседе с НСН.
Накануне в ФСБ сообщили, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также были установлены 12 соучастников преступления из России, Украины и Армении.
«У нас нет в Уголовном кодексе наказания «ликвидация». Раз возбудили дело, необходимо установить заказчиков, исполнителей, их соучастников и привлечь по закону. А говорить о ликвидации могут только такие государства как Украина», - отметил Дремов.
По его словам, органы безопасности уже пересмотрели досмотровые мероприятия, на данный момент в Крыму никакой паники нет.
Со своей стороны, полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин оценил оперативную работу служб – организатор теракта был установлен за четыре дня.
«Четыре дня — это просто великолепная работа. Очень оперативно сработано, людей порой разрабатывают месяцами, годами, если это касается изменников родины, а здесь так быстро найти — это блестящая работа. Конечно, с одной стороны, технологии так шагнули, с другой, неоднократно говорилось, что мы знаем все ячейки спящие, людей, которые находятся на нашей территории. Иногда мы не можем их задержать, потому что нет какой-то фактуры, а здесь, видимо, что-то срослось и вышло моментально», - объяснил собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим превратился в террористический, а украинский народ стал заложником «нацистской политики» своих властей. По мнению Володина, украинский президент, отдающий приказы на совершение терактов, встал в один ряд с международными террористами.