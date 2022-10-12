Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что ведомство установило организатора теракта на Крымском мосту — им является Главное управление разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

По данным российской спецслужбы, соучастниками преступления стали 12 человек, Буданов контролировал действия агентов и их сообщников.

По информации ФСБ, исполнители закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили груз из морского порта Одессы в болгарский Русе. Груз был растаможен 29 сентября — 3 октября в Ереване, там же документы подменили и отправителем стало уже другое юридическое лицо, а получателем — московское ООО «Лидер».

4 октября грузовик DAF пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября его разгрузили на оптовой базе Армавира, где документы снова изменили: отправителем указали компанию в Ульяновске, а получателем — несуществующую организацию в Крыму.

Уточняется, что в переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а впоследствии в Армению, задействовали троих граждан Украины, граждан Грузии и гражданина Армении.

8 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным Mash, погибшими считаются четыре человека: водитель большегруза и три пассажира легкового автомобиля, который в момент взрыва оказался рядом с грузовиком. По официальной информации СК РФ, погибшими названы трое.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявили, что взрывное устройство для теракта на Крымском мосту было замаскировано в рулоны с пленкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в начале августа взрывчатка была отправлена из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (г. Киев) и Baltex Capital S.A. (г. Русе).

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны. Он представлялся остальным участникам схемы как Иван Иванович.

Чтобы координировать действия, он использовал виртуальный анонимный номер, который купил в интернете, передает ТАСС.

Федеральная служба безопасности (ФCБ) опубликовала фотографии подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

«В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к организации переправки груза, который перевозила взорвавшаяся на мосту фура, были привлечены три гражданина Украины — Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени «Леван», а также гражданин Армении Артур Терчанян.