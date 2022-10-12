Федеральная служба безопасности (ФCБ) опубликовала фотографии подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

«В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к организации переправки груза, который перевозила взорвавшаяся на мосту фура, были привлечены три гражданина Украины — Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени «Леван», а также гражданин Армении Артур Терчанян.

ФСБ

Уточняется, что при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Злобы и еще пяти установленных россиян были подменены документы на груз, где получателем была указана несуществующая фирма в Крыму.

Контролировал передвижение груза по маршруту и контакты с участниками сотрудник Главного разведывательного управления минобороны Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем», для связи он использовал виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, и номер, зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Сергея Андрейченко.

В ФСБ считают организатором теракта Главное разведуправление Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентов.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.