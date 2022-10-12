Украина проигнорировала данные ФСБ о теракте на Крымском мосту

Киев проигнорировал данные ФСБ России об организаторе теракта на Крымском мосту. Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов выразил позицию Киева, его слова приводит Telegram-канал «Суспільне».

По его словам, украинское ведомство не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.

Ранее ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.