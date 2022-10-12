В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
16 часов назад

Украина проигнорировала данные ФСБ о теракте на Крымском мосту

Lenta.ru

Киев проигнорировал данные ФСБ России об организаторе теракта на Крымском мосту. Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов выразил позицию Киева, его слова приводит Telegram-канал «Суспільне».

Украина проигнорировала данные ФСБ о теракте на Крымском мосту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, украинское ведомство не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.

Ранее ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Утром 8 октября произошло ЧП на Крымском мосту. Одна из фур перевозила взрывчатку, которая сдетонировала, вследствие чего были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта.

Другое,Следственный комитет,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители