Задержаны участники подготовки взрыва на Крымском мосту

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: СК РФ СК РФ

— В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны. Он представлялся остальным участникам схемы как Иван Иванович.

Чтобы координировать действия, он использовал виртуальный анонимный номер, который купил в интернете, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что ФСБ РФ установила организатора теракта на Крымском мосту, им стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.