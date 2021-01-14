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Москву засыпало снегом 

Александр Котлеткин 48 минут назад
Сильный снегопад прошел минувшей ночью в Москве. По данным на утро среды, высота снежного покрова в Москве составляет 24 см. Непогода стала причиной заторов на дорогах и гололедицы. Аэропорты столицы задержали более 20 рейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.
Кроме того, ночь на 14 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опускалась до –13,4°C.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве будет еще холоднее и столбик термометра опустится ниже — 20 градусов.
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Происшествия , Фото
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