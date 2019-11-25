Азовское море затопило Украину

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Азовское море сдул сильный ветер. В минувшие выходные в кубанских пабликах появились фотографии сильного отлива в Азовском море. Как сообщает РИА Новости, вода отступила примерно на сотню метров.

Накануне вечером в Новороссийске был введен режим ЧС. Скорость ветра достигала 37 метров в секунду. Это и спровоцировало сильный отлив.

Судя по фотографиям из соцсетей, местные жители решили покататься по дну азовского моря на автомобилях. Некоторые автолюбители утопили свои машины в песке.

Другие пользователи находят на дне Азовского моря старинные монеты.

«Море психануло и ушло», — комментируют природную аномалию местные жители.

Между тем вода затопила украинский Азов.

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка под водой оказалось около 40 баз отдыха.