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Происшествия

Азовское море затопило Украину 

Рамблер 19 минут назад
Азовское море сдул сильный ветер. В минувшие выходные в кубанских пабликах появились фотографии сильного отлива в Азовском море. Как сообщает РИА Новости, вода отступила примерно на сотню метров.
Накануне вечером в Новороссийске был введен режим ЧС. Скорость ветра достигала 37 метров в секунду. Это и спровоцировало сильный отлив.
Судя по фотографиям из соцсетей, местные жители решили покататься по дну азовского моря на автомобилях. Некоторые автолюбители утопили свои машины в песке.
Другие пользователи находят на дне Азовского моря старинные монеты.
«Море психануло и ушло», — комментируют природную аномалию местные жители.
Между тем вода затопила украинский Азов.
В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка под водой оказалось около 40 баз отдыха.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Новороссийск
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