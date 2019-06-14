«Он еще не знал, что мать мертва»

Днем 13 июня, Арсений, младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова, в ужасе прибежал к соседям. Он кричал, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Вместе с соседями они вернулись в дом, где увидели на полу тело Ирины Соколовой . Рядом лежал Максим, который пытался покончить жизнь самоубийством. После чего, Арсений потерял контроль и попытался добить старшего брата, ударив его ножом в грудь и в шею.

Супругу Максима Соколова спасти не удалось, а старший сын Максим находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным «КП», младший сын хоккеиста рассказал следователям, что в тот день старший брат вошел к нему в комнату и пригрозил убить его.

«Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — заявил собеседник газеты.

Арсению удалось вырваться и он побежал за помощью.

На допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом парень якобы планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.

Следственном комитете проверяют различные версии. Одна из них: убийство матери совершил 15-летний Арсений Соколов, который вернулся на место преступления, чтобы добить выжившего свидетеля — брата Максима . О возможных мотивах Арсения пока ничего не известно.

Максим и Ирина Соколовы прожили в браке 20 лет. Как сообщает «Комсомольская правда», между супругами уже давно были напряженные отношения. Ирина болезненно относилась к постоянным переездам мужа. С 2017 года супруги Соколовы стали жить раздельно.

Максим Соколов — российский хоккеист, вратарь, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине. Чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года. Победитель Евротура 2005 года.

Сейчас Соколов работает тренером в СКА-1946, выступающем в МХЛ. Его старший сын так же пошел по стопам отца и стал вратарем. В сезоне 2018/19 дебютировал под руководством отца в СКА-1946.