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Трагедия на Байконуре
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Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Су-24 выпустил ракету мимо полигона

Трагедия на Байконуре 

Рамблер 54 минуты назад
24 октября 1960 года испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на космодроме Байконур привели к аварии с многочисленными человеческими жертвами. За 30 минут до запуска ракеты произошел внезапный запуск двигателя. Ракета загорелась, а потом взорвалась.
В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был и первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Неделин. Его опознали по звезде Героя, наручным часам (кстати, благодаря им удалось установить точное время взрыва) и погону кителя. Официально командующего РВСН объявили погибшим в авиакатастрофе и похоронили с воинскими почестями в некрополе у Кремлевской стены. Об остальных погибших страна узнала уже на закате СССР, во время перестройки.
Катастрофа, повлекшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Основной причиной катастрофы было признано грубое нарушение мер безопасности.
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