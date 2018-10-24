Трагедия на Байконуре

24 октября 1960 года испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на космодроме Байконур привели к аварии с многочисленными человеческими жертвами. За 30 минут до запуска ракеты произошел внезапный запуск двигателя. Ракета загорелась, а потом взорвалась.

В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был и первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Неделин. Его опознали по звезде Героя, наручным часам (кстати, благодаря им удалось установить точное время взрыва) и погону кителя. Официально командующего РВСН объявили погибшим в авиакатастрофе и похоронили с воинскими почестями в некрополе у Кремлевской стены. Об остальных погибших страна узнала уже на закате СССР, во время перестройки.

Катастрофа, повлекшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Основной причиной катастрофы было признано грубое нарушение мер безопасности.