Ещё
Скончался Леонид Неведомский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался Леонид Неведомский 

Рамблер 49 минут назад
Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
1/9  Народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня
Фото:
2/9  «Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил», — поделились в театре
Фото:
3/9  Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года, в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и в 1967 году присоединился к труппе БДТ
Фото:
4/9  В театре он прослужил 51 год и исполнил более 40 ролей, также активно снимался в кино — в его фильмографии более 100 ролей
Фото:
5/9  Предпремьерный прогон спектакля "Месяц в деревне" , 2009 год
Фото:
6/9 
Фото:
7/9  Съемки кинофильма режиссера Вилена Новака "Красные дипкурьеры"
Фото:
8/9 
Фото:
9/9 
Фото:
Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
Народный артист России скончался 3 июня.
«Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил», — поделились в театре.
Когда пройдет церемония прощания с артистом, пока неизвестно.
Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года, в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и в 1967 году присоединился к труппе БДТ. В театре он прослужил 51 год и исполнил более 40 ролей, также активно снимался в кино — в его фильмографии более 100 ролей.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга438
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской380
Умер Леонид Неведомский19
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб23
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым13
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
00:54
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение