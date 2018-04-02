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Дрон «Почты России» врезался в дом
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Беспилотник «Почты России» разбился 

Рамблер 1 час назад
Беспилотник, с помощью которого «Почта России» планировала доставить посылку, разбился почти сразу после взлета. Об этом сообщает «Тивиком».
1/10  Двухкилограммовый почтовый груз планировалось доставить в бурятское село Нижний Саянтуй
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2/10  По данным «Байкал-Daily», через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, врезавшись в дом
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3/10  По словам организаторов, причиной инцидента стало большое число точек вай-фай, которые сбили аппарат с пути
Фото:
4/10  Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова
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5/10  В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов
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6/10  Для пробной доставки использовался дрон российского производства с дальностью полёта до 60 километров и средней скоростью в 70 километров в час
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По данным телеканала «Тивиком», беспилотник «Почты России» стартовал с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Доставка с помощью беспилотника должна была стать первой в истории «Почты России».
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