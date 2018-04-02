Дрон «Почты России» врезался в дом

Беспилотник «Почты России» разбился
Беспилотник, с помощью которого «Почта России» планировала доставить посылку, разбился почти сразу после взлета. Об этом сообщает «Тивиком».
1/10
Двухкилограммовый почтовый груз планировалось доставить в бурятское село Нижний Саянтуй
Фото:
Baikal Daily
2/10
По данным «Байкал-Daily», через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, врезавшись в дом
Фото:
Baikal Daily
3/10
По словам организаторов, причиной инцидента стало большое число точек вай-фай, которые сбили аппарат с пути
Фото:
Baikal Daily
4/10
Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова
Фото:
Baikal Daily
5/10
В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов
Фото:
Baikal Daily
6/10
Для пробной доставки использовался дрон российского производства с дальностью полёта до 60 километров и средней скоростью в 70 километров в час
Фото:
Baikal Daily
По данным телеканала «Тивиком», беспилотник «Почты России» стартовал с площадки
отделения почтовой связи
в 105 микрорайоне
Улан-Удэ
. Доставка с помощью беспилотника должна была стать первой в истории «Почты России».