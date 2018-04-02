Дрон «Почты России» врезался в дом

По данным «Байкал-Daily», через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, врезавшись в дом

2/10 По данным «Байкал-Daily», через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, врезавшись в дом

По словам организаторов, причиной инцидента стало большое число точек вай-фай, которые сбили аппарат с пути

3/10 По словам организаторов, причиной инцидента стало большое число точек вай-фай, которые сбили аппарат с пути

Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова

4/10 Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова

В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов

5/10 В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов

6/10 Для пробной доставки использовался дрон российского производства с дальностью полёта до 60 километров и средней скоростью в 70 километров в час