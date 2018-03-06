Опять полоний? 

1/10 По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. 66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком ТАСС Фото:

2/10 В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании Фото: YouTube

3/10 Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь и просил помощи Фото: RTR

4/10 Магазин и еще несколько объектов в городе были оцеплены специалистами по химической и биологической защите. Уточняется, что те обнаружили некую субстанцию, которую успешно нейтрализовали Фото: dailymail

5/10 Издание подозревает, что этим веществом является фентанил — мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания Фото: Solent News

6/10 Обнаружившая пострадавших женщина журналистам, что пара сидела на скамейке будто в «замороженном состоянии» — с серыми лицами глядели в одну точку и покачивались из стороны в сторону Фото: Solent News

7/10 По одной из версий, один из пострадавших мог обедать в ресторане Zizzi, который в настоящее время также закрыт Фото: Silent News

8/10 Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, однако история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году ТАСС Фото:

9/10 В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России Фото: Коллаж