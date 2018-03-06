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Опять полоний?
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Опять полоний? 

Рамблер 2 часа назад
Российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль госпитализирован в Британии после воздействия неизвестного вещества.
1/10  По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. 66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком
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2/10  В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании
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3/10  Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь и просил помощи
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4/10  Магазин и еще несколько объектов в городе были оцеплены специалистами по химической и биологической защите. Уточняется, что те обнаружили некую субстанцию, которую успешно нейтрализовали
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5/10  Издание подозревает, что этим веществом является фентанил — мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания
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6/10  Обнаружившая пострадавших женщина журналистам, что пара сидела на скамейке будто в «замороженном состоянии» — с серыми лицами глядели в одну точку и покачивались из стороны в сторону
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7/10  По одной из версий, один из пострадавших мог обедать в ресторане Zizzi, который в настоящее время также закрыт
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8/10  Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, однако история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году
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9/10  В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России
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10/10  В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище. Впоследствии Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6
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В торговом центре города Солсбери неизвестным веществом отравился экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба российских вооруженных сил 66-летний Сергей Скрипаль.
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