В Москве из-за угроз телефонных террористов и сообщений о минировании эвакуированы тысячи людей. Обладая техническими средствами, такую провокационную атаку может организовать небольшая группа злоумышленников.

Версий о том, кто стоит за «телефонным терроризмом» и угрозами массовых взрывов по всей России, включая столицу, немного. Как заявил ветеран ФСБ , президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров , вариантов всего три, пишет газета «Известия»

По мнению профессионала, первый вариант, лежащий на поверхности — за запугиванием страны стоит запрещенная в России террористическая организация ИГ . «Серьезная организация, в которой находятся люди с высоким интеллектом. Которые давно доказали свою способность проникать в эти сети, дезорганизовывать некоторые моменты. Не исключаю, что это ответ на победу наших ВКС и правительственных войск Асада», — считает эксперт.

Менее вероятной представляется версия, что запугивание осуществляется со стороны Украины: ранее СМИ сообщали и такую версию. Сергей Гончаров не рассматривает ее как основную. «Думаю, что это не ее уровень, потому что уже столько она сделала России „бяк“. Поэтому не считаю, что это была основная задача сделать вот так России», — заявил профессионал.

Третья версия — террористическая атака была спланирована в России. По словам ветерана, такую запугивающую атаку может без труда организовать небольшая группа людей: современные технологии это позволяют, та же интернет-телефония.

Напомним, что с вечера 10 сентября во многих городах России зафиксированы телефонные сообщения о минировании административных зданий, школ, торговых центров, вокзалов и других мест массового скопления людей. Злоумышленники пытались напугать Омск, Пермь, Сургут, Челябинск, Самару, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Калининград и вот сегодня Москва. Ни одно взрывное устройство обнаружено до сих пор не было. Московские правоохранители говорят, что звонки продолжают поступать. В столице предприняты все необходимые меры безопасности.