По всей России массово эвакуируют людей

В крупных городах России после звонков о минировании массово эвакуируют школы, вузы, торговые центры, административные здания. Эвакуация проводилась в Перми, Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, сообщает «Говорит Москва».



Ранее стало известно, что в Перми идет эвакуация 78 объектов. Первыми были эвакуированы школы и административные здания, затем — торговые центры, авто— и железнодорожный вокзал.

В Красноярске эвакуированы семь магазинов и торговых центров, во Владивостоке — пять магазинов и общежитие, в Магадане — два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза, в Екатеринбурге — автовокзал, торговый центр и деловой центр, в Уфе — семь торговых центров. Всего эвакуация проводилась в 11 российских городах.